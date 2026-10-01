Polizei geht Hinweis nach Brennender Audi in Unnau: War es schwere Brandstiftung? Michael Fenstermacher 01.10.2026, 17:00 Uhr

i Am 10. April dieses Jahres brannte ein Audi A6 vor einem Wohnhaus in Unnau aus. Wehrleitung VG Bad Marienberg

Ein Audi A6 brennt im Frühjahr mitten in einem Wohngebiet in Unnau aus, auch ein Haus wird beschädigt. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Doch warum ermittelt sie neben Brandstiftung auch wegen versuchter schwerer Brandstiftung?

Ein Auto wird angezündet, die Flammen beschädigen ein Wohnhaus im beschaulichen Unnau: Gut ein halbes Jahr nach der Tat am 10. April in der Schwimmbadstraße hat die Polizei nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zeigen, wie der Täter den Audi A6 mit Benzin übergießt und anzündet.







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