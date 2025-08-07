In einem offenen Brief an die Medien hat sich Breitenaus Ratsmitglied Michael Schwarz an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Michael Merz, gewandt. In seinem Hilferuf macht er seinen Sorgen um die Finanzen Luft. Es würden zu viele Pflichtaufgaben und Abgaben bei den kleinen Gemeinden abgeladen. Und die Belastung durch die Kreisumlage (325.436 Euro) und Verbandsgemeindeumlage (278.945 Euro) sei kaum mehr zu stemmen. Der Breitenauer Kosten-Anteil für die Erweiterung der kommunalen Kita Haiderbach sei eine weitere Belastung.

Die Einnahmenseite könne Breitenau auch nicht aus eigener Kraft verbessern. Es gebe kaum Gewerbe, keine Einkünfte mehr aus dem Wald, Flächen zur Ausweisung von einem Baugebiet befinden sich nicht im Besitz der Gemeinde. Schwarz fürchtet einen „Strudel der Insolvenz“. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Ich sehe mich veranlasst, Sie und andere Verantwortliche in die Pflicht zu nehmen, der Gemeinde Breitenau zu helfen oder zumindest zu unterstützen.“ Schwarz fordert Konzepte und Ideen ein, die „kaum Investitionen bei maximalem Ertrag“ bringen. Weiter heißt es: „Außerdem möchten wir Sie höflichst bitten, den Haushalt sowie die Aufwendungen an die VG Ransbach-Baumbach zu überprüfen und zu unseren Gunsten nach unten zu korrigieren.“

i Bürgermeister Michael Merz ist sich der problematischen Situation der kleinen Gemeinden bewusst. Die schiefe Finanzlage betrifft auch die Verbandsgemeinde und den Landkreis. Markus Müller

Michael Merz hat sich schriftlich zu Schwarz’ Brief geäußert. Die Haushaltslage der allermeisten Gemeinden sei als sehr schwierig zu sehen, gesteht er ein. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren seien die Ausgaben für Energie, Personal, Bauleistungen, Dinge des täglichen Bedarfs enorm gestiegen. „Alle Unternehmen haben darauf reagiert, und sie wurden gezwungen, die Preise anzuheben. Dies hat jeder in seinem Geldbeutel gespürt. Davon sind nicht nur Privatleute, sondern auch alle Gemeinden betroffen.“ Dies habe zu einer Anpassung der Gebühren und Steuern – die Haupteinnahmen einer Gemeinde – geführt, um die hohen Preise zu finanzieren. Die Rücklagen der meisten Gemeinden seien aufgebraucht.

Bürgermeister Merz betont weiter: „In Bezug auf die Haiderbachgemeinden kommt erschwerend hinzu, dass durch die enorm gestiegen Baukosten für den Kita-Anbau und die aufwendigen Reparaturen am Altbestand der Kita, die vorher nicht bekannt waren, die Gesamtaufwendungen in die Höhe getrieben wurden. Da es eine kommunale Kita in Trägerschaft der vier Haiderbachgemeinden (Zweckverband) ist, sind die gesamten Kosten von diesen zu bezahlen. Die angesparten Rücklagen wurden bei fast allen Gemeinden komplett in Anspruch genommen. Dadurch stehen diese Mittel nicht mehr für den allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung. Dass der Finanzausgleich zwischen Bund, Länder und Kommunen nicht auskömmlich ist, ist vielen bekannt. Hier sind die Spitzenverbände der kommunalen Vertretungsorgane im ständigen Austausch und suchen nach Lösungen. Hier gilt es aber, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bekommen.“

i Ortsbürgermeister Jürgen Berleth vor dem ganzen Stolz der Gemeinde Breitenau. Die Grillhütte ist bereits für den Sommer 2026 komplett ausgebucht. Camilla Härtewig

Ortsbürgermeister Jürgen Berleth sieht die Situation der Gemeinde ebenfalls als herausfordernd an. Er betont aber, dass das Schreiben von Schwarz ein Alleingang ist und weder mit dem Rat noch mit ihm abgestimmt ist. „Er ist sehr aktiv und hat viele Ideen. Fakt ist aber auch: Es gibt Gemeinden, denen geht es weitaus schlechter als Breitenau. Rücklagen gibt es im nächsten Jahr tatsächlich keine mehr. Für dieses Jahr werden wir die restliche Investitionssumme in Höhe von 164.500 Euro für die Kita-Erweiterung damit noch bezahlen können. Wir sind aber immer noch schuldenfrei.“ Das könne sich aber ändern, so der langjährige Ortschef. „Es kann sein, dass wir 2026 nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen.“ Höhe, Abtrag und Konditionen stünden aber noch in den Sternen. Berleth rechnet aber mit einer weiteren Erhöhung der VG- und Kreisumlage. Und zeigt sogar Verständnis dafür. „Wir stehen doch alle vor demselben Dilemma, nur in anderer Dimension.“

Der erste Haushaltsentwurf sei im März von der Kommunalaufsicht des Kreises aufgrund des nicht vorhandenen Haushaltsausgleiches abgelehnt worden. „Aufgrund unserer Nachbesserung, unter anderem die Gewerbesteuererhöhung von 390 auf 420 Prozent sowie die Gebührenerhöhungen für Friedhof und Grillhütte und die geänderten Öffnungszeiten des Grünschnittplatzes (nur noch einmal wöchentlich), wurde er uns schließlich im Juli unter Auflagen genehmigt.“ Hierin heißt es: Die Gemeindeorgane werden aufgefordert, darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann. „Diese Maßnahmenliste müssen wir bis zum 31. Oktober vorlegen“, so der Ortschef.

„Wir haben nichts mehr zu verkaufen. Stürme und Borkenkäferbefall haben die Waldbestände zerstört.“

Ortsbürgermeister Jürgen Berleth

Ihn schmerzt, dass der Kreis nun moniere, man habe die Kita zu groß gebaut. „Wir haben 2020 auf Grundlage des Kitabedarfsplans planen müssen, um Fördergelder zubekommen. Demnach mussten wir von 165 Kindern ausgehen. Nun sind es aber tatsächlich rund 140. Dass uns das jetzt von gleicher Stelle vorgeworfen wird, empfinde ich schon als Stoß in den Rücken. Der Gemeinderat und ich haben uns nichts vorzuwerfen.“

Eine Erhöhung der Grundsteuer B habe der Rat aber mehrheitlich abgelehnt. „Der Hebesatz müsste von 465 auf 1290 Prozent angehoben werden, damit der Haushalt ausgeglichen werden kann. Das hat eine Beispielrechnung der Verbandsgemeinde auf meine Bitte hin gezeigt“, so Berleth. Aber selbst eine moderate Anhebung auf 600 Prozent habe der Gemeinderat nicht mitgetragen. Doch wo soll das Geld herkommen, fragt sich Berleth, der seit 21 Jahren im Amt ist und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Ratsarbeit hat. Jahrzehnte war der Wald das Sparbuch von Breitenau, doch dieses ist leer. „Wir haben nichts mehr zu verkaufen. Stürme und Borkenkäferbefall haben die Bestände zerstört.“ Die Gemeinde verfügt über keine gemeindeeigenen Gewerbeflächen, um beispielsweise einen Solarpark anzusiedeln. Es gibt nur Kleingewerbe am Ort. Sichere Einnahmen kommen nur über die Einkommenssteuer und die Grundsteuer B.

i 2019 wurde in Breitenau ein Dukatenschatz gefunden. So etwas könnte die Gemeinde erneut gebrauchen, aber dieses Mal als Finanzspritze, die sie behalten kann. Es könnte ein marodierender Söldner, ein reicher Händler oder ein Lösegelderpresser gewesen sein, der diese zehn Dukaten kurz nach 1650 im Wald verloren hat. Gefunden hat sie knapp 370 Jahre später der Sondengänger Manfred Klöckner aus Isenburg. Der Fund gilt als einzigartig im nördlichen Rheinland-Pfalz. Stephanie Kuehr-Gilles Dr.

Bei seinem Amtsantritt hatte die Gemeinde noch eine Viertelmillion an liquiden Mitteln. Doch der Neubau des Kunstrasenplatzes und die Kita Haiderbach hätten viel Geld verschlungen. Jürgen Berleth sieht auch keine großen Einsparmöglichkeiten. Im Mai hat sich ein neuer Ehrenamtskreis gebildet. Die 15 Mitglieder kümmern sich um öffentliche Beete und mähen Flächen, helfen beim Streichen der Grillhütte und entlasten durch dieses ehrenamtliche Engagement den Säckel der Gemeinde. Ortsbürgermeister Jürgen Berleth ist dafür sehr dankbar und hilft selbst fleißig mit. „Wir können aber in nichts mehr investieren und müssen von der Substanz leben. Wir sind in der glücklichen Lage, dass 90 Prozent aller Gemeindestraßen ausgebaut und ertüchtigt sind. Und fast alle Bürger stehen in Lohn und Brot.“

Der Ortsbürgermeister setzt Hoffnung in die derzeit laufenden Musterprozesse. „Breitenau wird sich den Klagen anschließen“, kündigt er an. Hintergrund: Die Landesregierung steht vor einer nie da gewesenen Klagewelle. Der Vorwurf: Der Kommunale Finanzausgleich des Landes sei nicht mehr ausreichend, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen und noch politische Gestaltungsspielräume zu ermöglichen. Eine SWR-Recherche hatte im Dezember 2024 ergeben: 26 Dörfer aus der Verbandsgemeinde Adenau haben bereits ihre Klagen beim Verwaltungsgericht Koblenz eingereicht. Auch zwei Landkreise ziehen vor Gericht: der Landkreis Südwestpfalz und der Landkreis Cochem-Zell. Abschließend sagt Berleth ein wenig versöhnlich: „Eine Gemeinde geht nicht bankrott. Wir werden überleben.“

Kommunalfinanzen auf dem Tiefpunkt

Der Landkreistag sieht eine dramatische Schieflage in den kommunalen Finanzen und fordert das Land zum sofortigen Handeln auf. Die Ursachen: Auf der Einnahmenseite erweist sich die Beteiligung des Landes im Rahmen des seit 2023 reformierten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) als nicht ausreichend. Forderungen nach einer Neuberechnung oder Aufstockung wurden aber bislang durch das Land stets abgelehnt. Auf der Ausgabenseite haben die Kommunen massiv gestiegene Kosten – insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen sowie bei der Kindertagesbetreuung – zu verkraften. Hinzu kommen rasant steigende Kosten sowohl der Mobilität (ÖPNV, Schülerbeförderung) als auch durch die Besoldungs- und Tariferhöhungen im Personalbereich. Die Folgen: Die Kreditbelastung der Kommunen nimmt wieder zu, während das Entschuldungsprogramm des Landes schon jetzt einen Großteil seiner Wirkung verliert. Notwendige Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an der kommunalen Infrastruktur werden weiter verschoben. cam