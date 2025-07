Von einem Gewinn für beide Seiten sprechen heimische Landwirte und Vertreter der Westerwald-Brauerei aus Hachenburg, wenn sie über ihre Kooperation zur Lieferung von Braugerste berichten. Seit drei Jahren gibt es diese Zusammenarbeit nun. In dieser Zeit ist nicht nur der Anteil des regional (in einem Umkreis von rund 20 Kilometern um den Brauereihof) angebauten Getreides in den Hachenburger Bieren auf mehr als ein Drittel angewachsen, sondern auch die Zahl der bäuerlichen Betriebe, die sich an der Kooperation beteiligen, steigt stetig.

Organisiert wird das Projekt auf landwirtschaftlicher Seite vom Maschinenring Rhein-Lahn-Sieg. Dessen Vorsitzender Axel Scheffen und der geschäftsführende Gesellschafter der Westerwald-Brauerei, Jens Geimer, hatten am Mittwochabend zum zünftigen Braugersteabend auf ein Feld von Scheffen in Hattert eingeladen. Rund 15 Höfe, so erläuterte Axel Scheffen auf Anfrage, hätten inzwischen entsprechende Lieferverträge mit der Brauerei geschlossen. Nach Auskunft des Maschinenring-Geschäftsführers Volker Pietzsch fielen die ersten beiden Gerste-Jahrgänge innerhalb der Kooperation witterungsbedingt eher durchwachsen aus, für 2025 erwarte er aber gute Erträge und hohe Qualität.

i Aus der Luft kann man den Schriftzug der Hachenburger Brauerei im Braugerste-Feld von Axel Scheffen in Hattert gut erkennen. Nach Auskunft des Vorsitzenden des Maschinenrings Rhein-Lahn-Sieg interessieren sich immer mehr heimische Landwirte für die Kooperation mit der Brauerei. Röder-Moldenhauer

Sowohl den Landwirten als auch der Westerwald-Brauerei lägen regionale Direktvermarktung und Wertschöpfung am Herzen, betonten Geimer und Scheffen. Es sei ein schönes Gefühl, wenn man mehr als ein Drittel der Braugerste-Lieferanten persönlich kenne, sagte der Brauereichef, der allen Beteiligten für die „tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit“ dankte.

Laut dem Maschinenring-Vorsitzenden profitieren die Höfe bei dieser „Kooperation auf Augenhöhe“ von fairen, verlässlichen Verträgen und guten, stabilen Preisen. „Wir wissen, wo unsere Produkte hingehen“, so Scheffen. Der Vorteil bei dieser Zusammenarbeit mit der Brauerei sei, dass die Landwirte, anders als bei Verträgen mit anderen Kunden, im Falle eines Ernteausfalls, wie er witterungsbedingt immer passieren könne, keine Lieferverpflichtung hätten und somit auch keine Ersatzzahlung bei Nichteinhaltung leisten müssten.

i Der Maschinenring Rhein-Lahn-Sieg nutzte den Braugersteabend mit der Westerwald-Brauerei auch dazu, um seine Fahrzeuge, Geräte und Beratungsangebote vorzustellen. Röder-Moldenhauer

Die Kooperation führe dazu, dass sich wieder mehr Höfe in der Region für den Anbau von Braugerste interessierten. „In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde schon einmal viel Braugerste im Westerwald produziert, aber der Absatz war damals nicht lukrativ. Das wird er für uns erst durch die Zusammenarbeit mit der Brauerei“, so Scheffen. Öffentlich aufmerksam auf diese Vereinbarung machen zum einen Banner mit einem entsprechenden Hinweis, die mittlerweile auf etlichen Gerstefeldern zu sehen sind, zum anderen kann man aus der Luft bisweilen in einem Feld den Schriftzug der Hachenburger Brauerei erkennen.

Den gemütlichen Braugersteabend in Hattert, zu dem zahlreiche Landwirte aus den Kreisen Westerwald, Altenkirchen, Neuwied und Rhein-Lahn angereist waren, nutzte der Maschinenring zudem, um auf seine Fahrzeuge, Geräte und Beratungsangebote aufmerksam zu machen.