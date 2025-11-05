Debatte über Kosten und Nutzen Braucht es einen Sprungturm im neuen Mons-Tabor-Bad? 05.11.2025, 12:00 Uhr

i Derzeit gibt es im Montabaurer Hallenbad einen Drei-Meter-Turm. Dieser ist allerdings geschlossen, wenn Schwimmer im Becken sind. VG Montabaur/Olaf Nitz

Der Drei-Meter-Turm im Mons-Tabor-Bad in Montabaur wird nur relativ selten benutzt. Trotzdem sprechen sich die meisten Kommunalpolitiker und die DLRG dafür aus, auch im neuen Hallenbad einen Sprungturm vorzusehen. Dafür gibt es gute Gründe.

Wenn in Montabaur in den nächsten Jahren ein neues Hallenbad gebaut wird, soll es dort nach Möglichkeit auch einen Sprungturm, eine Rutschbahn und ein Kursbecken geben. Diese Einrichtungen könnten aber aus finanziellen Gründen noch gestrichen werden, falls den politischen Gremien die Kosten zu hoch sind.







