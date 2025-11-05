Braucht es einen Sprungturm im neuen Mons-Tabor-Bad?

Der Drei-Meter-Turm im Mons-Tabor-Bad in Montabaur wird nur relativ selten benutzt. Trotzdem sprechen sich die meisten Kommunalpolitiker und die DLRG dafür aus, auch im neuen Hallenbad einen Sprungturm vorzusehen. Dafür gibt es gute Gründe.
Wenn in Montabaur in den nächsten Jahren ein neues Hallenbad gebaut wird, soll es dort nach Möglichkeit auch einen Sprungturm, eine Rutschbahn und ein Kursbecken geben. Diese Einrichtungen könnten aber aus finanziellen Gründen noch gestrichen werden, falls den politischen Gremien die Kosten zu hoch sind.