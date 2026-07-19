Landratswahl im Westerwald „Brauchen mehr Mut zu sagen, wie gut wir sind“ Markus Eschenauer 19.07.2026, 18:00 Uhr

i Klaus Lütkefedder will der nächste Landrat des Westerwaldkreises werden. Wir haben den 64-jährigen CDU-Mann und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod an einem Ort getroffen, der für ihn große Bedeutung und Aussagekraft hat: auf dem Sportplatz in Wallmerod. Nicht nur, weil Lütkefedder selbst früher begeisterter Fußballer war, sondern weil das gesamte Areal mit Sportplatz inklusive Skaterbahn neben der Laufspur, Sport- und Kulturhalle mit Gastronomie, Feuerwehrgerätehaus, Tennishalle oder auch einem Notfallplatz eindrucksvoll zeigt, wie Projekte konsequent und innovativ umgesetzt und Maßnahmen verzahnt gedacht werden können. Markus Eschenauer

In der Verbandsgemeinde Wallmerod hat er in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Jetzt will Klaus Lütkefedder auch auf Kreisebene durchstarten. Welche Ziele hat der CDU-Kandidat für das Amt des Landrats? Ein Porträt.

Seit 17 Jahren steht Klaus Lütkefedder an der Spitze der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod. Mit „notwendigem Herzblut“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Nun möchte der 64-Jährige die erfolgreiche Arbeit als Verwaltungschef auf Kreisebene fortführen – als nächster Landrat.







Artikel teilen

Artikel teilen