In der Verbandsgemeinde Wallmerod hat er in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Jetzt will Klaus Lütkefedder auch auf Kreisebene durchstarten. Welche Ziele hat der CDU-Kandidat für das Amt des Landrats? Ein Porträt.
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Seit 17 Jahren steht Klaus Lütkefedder an der Spitze der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod. Mit „notwendigem Herzblut“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Nun möchte der 64-Jährige die erfolgreiche Arbeit als Verwaltungschef auf Kreisebene fortführen – als nächster Landrat.