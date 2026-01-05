Polizei ermittelt weiter Brandursache des Holzhauses in Dreikirchen noch unklar Angela Baumeier 05.01.2026, 14:00 Uhr

i Warum es zu dem Brand des Holzhauses in Dreikirchen kam, das ermittelt nun die Polizei. Von der Elzer Drehleiter aus wurde das Dach geöffnet, um das Feuer zu bekämpfen. Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden. Klaus-Dieter Häring

Die Witterung erschwert der Polizei die Arbeit nach einem Brand eines Holzhauses in Dreikirchen. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich. Ortsgemeinde bietet Hauseigentümern ihre Hilfe an.

Wie die Polizeidirektion Montabaur auf unsere Nachfrage hin mitteilt, gibt es derzeit noch keinen neuen Ermittlungsstand zu dem Brand des Holzhauses in Dreikirchen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. „Diese gestalten sich aufgrund der Witterung schwierig“, teilt die Polizei weiter mit.







