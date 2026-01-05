Brandursache des Holzhauses in Dreikirchen noch unklar 

Die Witterung erschwert der Polizei die Arbeit nach einem Brand eines Holzhauses in Dreikirchen. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich. Ortsgemeinde bietet Hauseigentümern ihre Hilfe an.
Wie die Polizeidirektion Montabaur auf unsere Nachfrage hin mitteilt, gibt es derzeit noch keinen neuen Ermittlungsstand zu dem Brand des Holzhauses in Dreikirchen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. „Diese gestalten sich aufgrund der Witterung schwierig“, teilt die Polizei weiter mit.