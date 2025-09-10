Vor 100 Jahren gründete sich in Liebenscheid eine freiwillige Feuerwehr, vor 60 Jahren der Turn- und Sportverein. Zusammen werden die runden Geburtstage von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, groß gefeiert. Über ihre Geschichte, Entwicklung und Erfolge wird in einer umfangreichen Festschrift berichtet, der auch zu entnehmen ist, dass die Festvorbereitungen bereits vor zwei Jahren begannen.

Die Festschrift mit dem Untertitel „160 Jahre Tatkraft im Einsatz – Gemeinsam für unser Dorf“ wurde von Uwe Hermann, Nicole Nicole Goubeaud, Kathrin Quandel, Dana Kretzer und Almuth Hermann erstellt und bietet neben der Geschichte der beiden Vereine auch viele interessante und humorvolle Details aus dem Vereinsleben. Gedankt wird dem Festausschuss, der ein ansprechendes Programm vorbereitet habe, ebenso wie den Sponsoren und allen Beteiligten, die in Gesprächsrunden so manche Anekdote berichteten, die in der Festschrift ihren Platz gefunden hat. Unter dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr & immer genug Luft im Fußball“ wünschen die Vereinsvorstände den Jubiläumsfeierlichkeiten ein gutes Gelingen.

i Das sind die Aktiven der Feuerwehr und die Erste Mannschaft des TSV. Auf dem Löschfahrzeug nahm die Jugendfeuerwehr Platz. Andreas Freund

Berichtet wird von den Anfängen der Feuerwehr, dass vor 1925 in Liebenscheid bereits eine Pflichtfeuerwehr bestand, der alle Männer im Alter zwischen 20 und 45 Jahren angehörten. Im Laufe eines Jahres wurden vier bis fünf Übungen abgehalten. Zur Zeit der Pflichtfeuerwehr bestand in Liebenscheid auch eine Feuerwehrkapelle. Am 27. September 1925 wurde dann die Freiwillige Feuerwehr von 34 Anwesenden gegründet, die damit die bestehende Pflichtfeuerwehr ablöste.

Ausführlich wird sodann über die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr, die heute von Wehrführer Micha Hast geleitet wird und 30 Aktive zählt, über ihre Entwicklung, die Einsätze und Aufgaben berichtet, die sich im Laufe der 100 Jahre erweitert und verändert haben, und welche Gerätschaften dazu zur Verfügung gestellt wurden. Zu lesen ist ebenso von zahlreichen Veranstaltungen (wie die legendären Schlittenhunderennen), Aktionen (etwa die geleistete Hilfe im Ahrtal) und Ausflügen. Natürlich findet auch die Jugendwehr ihren Platz, und es wird betont, dass die Jugendarbeit in der Feuerwehr – unterstützt durch den 161 Mitglieder zählenden Förderverein – intensiv und erfolgreich ist.

Geschichte des Turn- und Sportvereins Liebenscheid

Der starke Aufschwung der Sportbewegung in den ländlichen Gegenden nach dem Zweiten Weltkrieg hat in Liebenscheid dazu geführt, dass man sich mit den Sportkameraden aus Willingen zusammentat, um einen Verein zu gründen und den aktiven Spielbetrieb aufzunehmen. Bis Anfang der 50er-Jahre bestand dieser Verein unter dem Namen S. V. Rot/Weiß Liebenscheid/Willingen. Leider mussten der Spielbetrieb wieder eingestellt und der Verein abgemeldet werden. Doch die Begeisterung für den Fußball hielt an, und so wurde ein Neuanfang gewagt: Am 22. Februar 1965 entstand in der Gaststätte Kopfer der Turn- und Sportverein Liebenscheid.

i Dieses Foto ist leider undatiert, aber da die Mannschaft schwarz-weiß trägt, muss es ein recht frühes Bild aus der Gründungszeit sein, teilt Uwe Hermann mit. Seit Mitte der 70er-Jahre sind die Mannschaftsfarben blau-gelb. Stehend von links: Willi Steinhard, Rolf Schmidt, Tilo Schneider, Rudi Menk, Manfred Höchst, Hans-Gerd Hemmerling und Karl Stahl; kniend von links: Friedel Schäfer, Willi Rübsamen, Dieter Jänisch, Wolfgang Bitz und Helmut Stein. Archiv TSV Liebenscheid

Welche sportlichen Erfolge erzielt wurden, auch darüber kann man sich in der Festschrift genauer informieren – ebenso über die zahlreichen weiteren Aktivitäten des Vereins, der nicht nur an seinem sportlichen Erfolg baute, sondern auch an seiner Spielstätte. Heute gibt es anstelle des alten Tennenplatzes einen Kunstrasenplatz. Mit dem neuen Kunstrasenplatz ist der TSV Liebenscheid bestens für die Zukunft aufgestellt. Die Trainingsbedingungen haben sich deutlich verbessert, die Jugendarbeit profitiert, und auch die Aktiven freuen sich über den neuen Komfort.

Seit mehr als 25 Jahren besteht zudem die Stepp-Aerobic-Gruppe des TSV Liebenscheid unter der Leitung von Veronika Pletz und zählt derzeit 14 aktive Frauen. Darüber hinaus engagieren sich die Aerobic-Ladys bei verschiedenen Veranstaltungen in Liebenscheid. Der Turn- und Sportverein Liebenscheid hat im Jubiläumsjahr 2025 insgesamt 188 Mitglieder, Erster Vorsitzender ist Henrik Theis, Zweiter Vorsitzender Michael Schmidt.

Das Festprogramm

Los gehen die Feierlichkeiten am Freitag, 12. September, ab 20 Uhr mit einer 90er-Party mit DJ Torti.

Am Samstag, 13. September, finden ab 13.30 Uhr Spiele für Kinder an der Mehrzweckhalle statt. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen von der Kirchengemeinde Liebenscheid. Die Jugendfeuerwehren der VG Rennerod legen an diesem Tag ihre Prüfung für die Jugendflamme I ab. Von 18.30 Uhr an findet der große Kommersabend unter Mitwirkung der Stadtkapelle Rennerod statt. Ab 21 Uhr sorgt die Band Mission2Party auf der Bühne für Stimmung.

Der Sonntag, 14. September, beginnt mit dem gemeinsamen Gottesdienst um 11 Uhr im Festzelt. Nach einer Stärkung am Mittag startet der Festzug, ab 13.30 Uhr ist Aufstellung im Birkenweg in Liebenscheid. (Es wird gebeten, an diesem Tag in diesem Bereich keine Fahrzeuge auf der Straße abzustellen.) Nach dem Umzug um 14 Uhr spielen die teilnehmenden Spielmannszüge noch im Festzelt auf. Den Abschluss gestaltet die Stadtkapelle Rennerod bis zum Festausklang.