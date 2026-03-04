Großprojekt in Montabaur
Brand wirft Bau neuer Anne-Frank-Schule nicht zurück
Der Schwelbrand am Neubau der Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur hat keine größeren Schäden angerichtet - auch, weil er von einem Passanten sehr frühzeitig entdeckt wurde.
Katrin Maue-Klaeser

Der Westerwaldkreis sieht den Zeitplan des Großprojekts nicht gefährdet. Die Kosten für die Reparatur des Brandschadens am Neubau der Anne-Frank-Realschule plus bleiben nicht am Bauherrn hängen.

Der Schaden blieb gering, umso größer ist das Aufatmen: Ein aufmerksamer Radfahrer hatte am Sonntagmorgen (1. März) einen Brand an der Fassade des Neubaus der Anne-Frank-Realschule plus im Montabaurer Schulzentrum gemeldet. Dass die kokelnden Holzteile nicht erst am Montag bei Fortsetzung der Bauarbeiten entdeckt wurden, hielt den Schaden in Grenzen, wie der Westerwaldkreis als Bauherr bestätigt.

