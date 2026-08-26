Polizei geht von Defekt aus Brand im Club Absinth offenbar nicht absichtlich gelegt Michael Fenstermacher 26.08.2026, 15:26 Uhr

i Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten in der Nacht auf den 19. August den Großbrand im Swingerclub „Absinth an der B8“. Sascha Ditscher/dpa

Für viel Gesprächsstoff dürfte der Brand im Swingerclub „Absinth an der B8“ vor einer Woche gesorgt haben. Nun teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit: Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Es war ein Großbrand, der rund 150 eingesetzten Feuerwehrkräften der Verbandsgemeinde Selters viel abverlangt hat. In der Nacht auf den 19. August war im Gebäude des Swingerclubs „Absinth an der B8“ in Freilingen ein Feuer ausgebrochen. Erstes Obergeschoss und Dachgeschoss des Gebäudes am Ortsausgang in Richtung Steinen brannten vollständig aus.







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