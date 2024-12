Alles für den Brandschutz Brand der Schule in Westerburg bleibt in Erinnerung 31.12.2025, 12:00 Uhr

i Peter Baumann ist seit 2008 Wehrleiter der Verbandsgemeinde Westerburg. Der Einsatz am 14. Mai dieses Jahres in Westerburg, als die Friedrich-Schweitzer-Schule brannte, zählt er zu den großen Einsätzen 2024. Um wirksamen Brandschutz leisten zu können, brauche es genügend geschulte Aktive und gute Geräte, betont er. Da dürfe auch künftig nicht gespart werden. Röder-Moldenhauer

Wehrleiter Peter Baumann spricht über die Herausforderungen, denen sich die Freiwilligen Feuerwehren bei ihren Einsätzen stellen. Neben genügend geschulten Aktiven sind gute Gerätschaften das A und O.

Peter Baumann sitzt an diesem schönen Frühlingstag gerade zu Hause an seinem PC, als ihn um 14.18 Uhr die Alarmierung erreicht: Brand eines Sondergebäudes in Westerburg. Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Westerburg springt in die bereitstehende Dienstuniform, vier Minuten später sitzt er im Auto und fährt in Höhn los.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen