Gastronomie in Caan
Boze „Bosko“ Banovic übernimmt das Gasthaus Zur Linde
Von Ransbach-Baumbach nach Caan: Boze Banovic, der ehemalige Wirt der Römerterrassen, übernimmt zum 1. April das Gasthaus "Zur L
Von Ransbach-Baumbach nach Caan: Boze Banovic, der ehemalige Wirt der Römerterrassen, übernimmt zum 1. April das Gasthaus "Zur Linde".
Camilla Härtewig

Boze „Bosko“ Banovic übernimmt ab 1. April das Gasthaus „Zur Linde“. Statt Auswanderung nach Kroatien setzt der erfahrene Gastronom nun auf einen Neustart in Caan. Was plant er für die Traditionsgaststätte?

Lesezeit 3 Minuten
Es ist eine kleine Sensation: Der bekannte Gastronom Boze Banovic, Bosko genannt, aus Ransbach-Baumbach übernimmt zum 1. April das Gasthaus „Zur Linde“ in Caan. Der Inhaber der beliebten Römerterrassen, in denen seit August 2025 das Koi-Restaurant untergebracht ist, hatte das Familienlokal im 40.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren