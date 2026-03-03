Boze „Bosko“ Banovic übernimmt ab 1. April das Gasthaus „Zur Linde“. Statt Auswanderung nach Kroatien setzt der erfahrene Gastronom nun auf einen Neustart in Caan. Was plant er für die Traditionsgaststätte?
Es ist eine kleine Sensation: Der bekannte Gastronom Boze Banovic, Bosko genannt, aus Ransbach-Baumbach übernimmt zum 1. April das Gasthaus „Zur Linde“ in Caan. Der Inhaber der beliebten Römerterrassen, in denen seit August 2025 das Koi-Restaurant untergebracht ist, hatte das Familienlokal im 40.