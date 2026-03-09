Baurecht ist da Bornwiese in Sainscheid kann erschlossen werden Angela Baumeier 09.03.2026, 19:00 Uhr

i Im Juni 2022 beschloss der Stadtrat Westerburg, im Interesse der Bauplatzsuchenden das Baugebiet Bornwiese in Sainscheid zu erweitern. Anhand der Auswertung sowie der Empfehlung der Verbandsgemeindewerke bezüglich der Verlegung der Versorgungsleitungen sprach er sich für eine nördliche Erweiterung (oberhalb der Straße „Zur Steinkaut“) aus. Nun liegt das Baurecht für die Erschließung vor. Röder-Moldenhauer

Eine gute Nachricht für den Westerburger Stadtteil ist, dass nun die Bauarbeiten für die Erschließung voraussichtlich im April losgehen können. Wann die Häuslebauer loslegen können, steht allerdings noch nicht fest.

Mit der positiven Nachricht, „endlich herrscht Baurecht für die Erschließung der Bornwiese in Sainscheid“, wartete Stadtbürgermeister Janick Pape bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats Westerburg auf. Wie der Stadtchef weiter dazu erklärte, sei – nachdem alle Gutachten fertiggestellt waren und im vergangenen Jahr auch alle Beschlüsse gefasst wurden – um den Jahreswechsel die wasserrechtliche Genehmigung für das Vorhaben eingetroffen.







