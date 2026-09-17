Neues Flair im Westerwald Bomonti in Ransbach-Baumbach paart Kulinarik mit Musik Hans-Peter Metternich 17.09.2026, 14:00 Uhr

i Yunus Aksoy vom Restaurant Bomonti in Ransbach-Baumbach in der Rheinstraße 96 ist stolz auf einen nagelneuen Ritmüller Flügel, der ihm dank seiner Connections von der Firma Pearl River Piano Group Europe GmbH in Braunschweig überlassen wurde. Hans-Peter Metternich

Ein leer stehendes Lokal wurde zum lebendigen Treffpunkt: Das Bomonti vereint Küche und Konzerte und bringt frischen Schwung in Ransbach‑Baumbach. Vom Sonntagsfrühstück bis zu Live‑Abenden – ein Ort für besondere Momente.

„Nach Jahren des Leerstands regt sich wieder Leben im ehemaligen Adaccio. Ein erfahrener Gastronom bringt frischen Schwung, und der Stadtbürgermeister ist voller Euphorie. Das Bomonti soll zum neuen Treffpunkt in Ransbach-Baumbach werden.“ So vermeldete es unsere Zeitung im Mai.







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