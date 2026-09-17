Ein leer stehendes Lokal wurde zum lebendigen Treffpunkt: Das Bomonti vereint Küche und Konzerte und bringt frischen Schwung in Ransbach‑Baumbach. Vom Sonntagsfrühstück bis zu Live‑Abenden – ein Ort für besondere Momente.
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„Nach Jahren des Leerstands regt sich wieder Leben im ehemaligen Adaccio. Ein erfahrener Gastronom bringt frischen Schwung, und der Stadtbürgermeister ist voller Euphorie. Das Bomonti soll zum neuen Treffpunkt in Ransbach-Baumbach werden.“ So vermeldete es unsere Zeitung im Mai.