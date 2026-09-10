Unwetter in Höhr-Grenzhausen Bolko Peltner fürchtet nach Orkan um seine Existenz Camilla Härtewig 10.09.2026, 19:00 Uhr

i Der Orkan hat das Dach des Kannenofens auf dem Anwesen von Bolko Peltner in Höhr-Grenzhausen zerstört. Der 64-Jährige ist immer noch fassungslos. Camilla Härtewig

Der Orkan vom 19. August hat auf dem Anwesen von Bolko Peltner eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Museum und Kannenofen sind schwer beschädigt. Für den 64-jährigen Keramiker geht es nun um die Zukunft seiner Töpferei in Höhr-Grenzhausen.

Bolko Peltner ist am Ende seiner Kräfte. Der Orkan am 19. August hat große Teile seines privaten Museums und historischen Kannenofens zerstört. Es ist seitdem geschlossen. Sein gesamtes Anwesen mit 4000 Quadratmetern Fläche in der Innenstadt von Höhr-Grenzhausen wurde verwüstet.







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