Der Orkan vom 19. August hat auf dem Anwesen von Bolko Peltner eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Museum und Kannenofen sind schwer beschädigt. Für den 64-jährigen Keramiker geht es nun um die Zukunft seiner Töpferei in Höhr-Grenzhausen.
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Bolko Peltner ist am Ende seiner Kräfte. Der Orkan am 19. August hat große Teile seines privaten Museums und historischen Kannenofens zerstört. Es ist seitdem geschlossen. Sein gesamtes Anwesen mit 4000 Quadratmetern Fläche in der Innenstadt von Höhr-Grenzhausen wurde verwüstet.