Schule vorbei, und dann? Häufig haben junge Menschen kurz vor oder sogar nach ihrem Abschluss keine Vorstellung davon, wie es weiter gehen soll. Anregungen dazu finden sie beispielsweise Jahr für Jahr bei der Berufsinfobörse in Bad Marienberg.

Wer als junger Mensch heutzutage einen Beruf sucht, kann sich im Dschungel der Möglichkeiten schnell verlieren. Ausbildung, Duales Studium, Studium: Das ist die erste Frage, die es zum Ende der Schulzeit zu beantworten gilt. Und da jedes dieser Felder wiederum eine Fülle unterschiedlicher Fachrichtungen bietet, ist Beratung durch Profis vielfach unverzichtbar. Auf dem Weg zu einer Entscheidung können Berufsinformationsbörsen (BIB) helfen. Eine solche fand jetzt wieder im Forum des Schulzentrums Bad Marienberg statt. Circa 80 Aussteller zeigten den Hunderten Gästen dabei verschiedene Perspektiven auf.

Dass manch ein Jugendlicher oder junger Erwachsener ohne Unterstützung eines Experten nicht oder nur sehr schwer ins Berufsleben findet, wissen Nina Hartmann (Teamleiterin Berufsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit in Montabaur) und Sozialpädagogin Elke Keller vom Jugendbahnhof Bad Marienberg nur zu gut. „Oftmals haben die jungen Menschen Angst vor Entscheidungen, oder sie werden vom Angebot des Marktes regelrecht erschlagen“, berichtet Hartmann. Deshalb liege der Fokus der Arbeitsagentur darauf, schon frühzeitig in den Schulen Orientierung zu bieten – über einen möglichst niedrigschwelligen Zugang und vermehrt digital.

Großer Andrang herrschte bei der Berufsinfobörse im Forum des Schulzentrums Bad Marienberg, bei der sich rund 80 Aussteller präsentierten.

Zunächst würden Stärken und Interessen der Schüler getestet und aus den Ergebnissen dann möglichst passende Angebote gesucht. Berufsinfobörsen dienten ergänzend dazu, beispielsweise ein Praktikum zu vereinbaren oder persönlich einen Lebenslauf bei einem Personalchef zu hinterlassen.

Dass es aus Sicht etlicher Jugendlicher gar nicht attraktiv erscheine, ins Berufsleben einzusteigen und erwachsen zu werden, stellt Elke Keller bei ihrer Arbeit fest. „Die jungen Leute bekommen mit, dass die Erwachsenen Krieg führen, hart malochen und hohem Erwartungsdruck ausgesetzt sind.“ Teile des Nachwuchses reagierten darauf angepasst und mit Missachtung eigener Bedürfnisse, andere wiederum leisteten Widerstand, wodurch es zu Konflikten käme. Manch ein Jugendlicher sei orientierungslos, nicht wenige hätten Versagensängste oder Angst vor dem Weltgeschehen. Durch den hohen Konsum von Social Media (beispielsweise TikTok) hätten zahlreiche Jungen und Mädchen zudem eine völlig falsche Vorstellung von Realität.

Die Berufsinfobörse bot den Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, selbst etwas auszutesten - etwa bei den Dachdeckern.

Umso schöner sei es zu sehen, wie etwa erfolgreiche Azubis in ihren Berufen Selbstwirksamkeit erlebten, so Keller. Daher sei es wichtig, dass diese bei solchen Infobörsen an den Ständen stünden und mit den Interessierten, die vielleicht nur wenige Jahre jünger seien als sie selbst, direkt in Kontakt kämen. Das garantiere einen authentischen Austausch auf Augenhöhe. Der Arbeitskreis Schule, Wirtschaft und Verwaltung als Ausrichter der BIB habe dies vor einigen Jahren angeregt, und die Firmen würden dies inzwischen fast alle so umsetzen, lobte Keller.

Dass aber auch die Eltern eine bedeutende Rolle bei der Berufsorientierung ihrer Kinder spielen, hob Dennis Henn hervor, der an der BBS Westerburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Dieser Punkt werde bei der Vorbereitung der Messe in Bad Marienberg sehr stark berücksichtigt, lobte er. Bei den jungen Besuchern selbst kam vor allem gut an, dass sie an den Ständen viel praktisch ausprobieren konnten. Für Büroleiter Gerd Schell, der sich federführend um die Organisation der Messe kümmert, sowie den Ersten Beigeordneten und künftigen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, Marvin Kraus, sind diese praktischen Ansätze der Eisbrecher für intensivere Gespräche.

Das persönliche Gespräch zwischen Unternehmen und Interessenten steht bei der Berufsinfobörse im Vordergrund.

Das bestätigten beispielsweise die beiden 14-jährigen Freunde Nevio und Drilon, die die Chancen zum Ausprobieren konsequent nutzten und dadurch persönlichere Einblicke in Berufe und Betriebe erhielten. Auch erste Orientierungstests mit der Arbeitsagentur haben sie bereits durchlaufen und dabei eine grobe Vorstellung ihres künftigen Wunschjobs erhalten, berichteten sie. Und wer weiß: Vielleicht wurden ja durch Kontakte bei der BIB die Grundsteine zu erfolgreichen Karrieren gelegt.