24. Westerwaldschau im August Bobtails erobern bald das Gelände des Wirgeser Stadions Hans-Peter Metternich 21.07.2026, 18:00 Uhr

i Birgit und Udo Herkenroth besitzen seit über 35 Jahren Old English Sheepdogs (OES – genannt Bobtails). Seit Beginn organisieren die beiden die Schau in Wirges Hans-Peter Metternich

Anfang August wird Wirges zum Treffpunkt der Bobtail-Szene. Bei der 24. Westerwaldschau präsentieren internationale Richter prächtige Old English Sheepdogs – ein Wochenende für Züchter, Aussteller und Hundefreunde.

Am ersten Augustwochenende kommt Wirges wieder „auf den Hund“. Aber alles andere als mit negativen Vorzeichen. Am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August, stehen auf dem Gelände des Wirgeser Stadions bei einer nationenübergreifenden Schau Vierbeiner im Mittelpunkt des Geschehens.







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