Anfang August wird Wirges zum Treffpunkt der Bobtail-Szene. Bei der 24. Westerwaldschau präsentieren internationale Richter prächtige Old English Sheepdogs – ein Wochenende für Züchter, Aussteller und Hundefreunde.
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Am ersten Augustwochenende kommt Wirges wieder „auf den Hund“. Aber alles andere als mit negativen Vorzeichen. Am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August, stehen auf dem Gelände des Wirgeser Stadions bei einer nationenübergreifenden Schau Vierbeiner im Mittelpunkt des Geschehens.