Westerburger Tradition Blumengeschmückte Häuser und Vorgärten prämiert Ulrike Preis 04.08.2026, 15:51 Uhr

i Der Vorstand des Verschönerungsvereins Westerburg prämierte die schönsten blumengeschmückten Häuser und Vorgärten. Ulrike Preis

Die Westerburger Kirmes ist traditionell mit einer besonderen Aktion verknüpft. Der Verschönerungsverein dankt dabei für grüne Zierde in der Stadt.

Der Westerburger Verschönerungsverein prämierte traditionsgemäß am Kirmessonntag auf dem Rathausplatz die schönsten blumengeschmückten Häuser und Gärten. „Ein schöner Blumenschmuck ist ansprechend, zieht die Blicke auf sich und wertet überdies das Stadtbild auf“, freute sich Janick Pape, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Westerburg.







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