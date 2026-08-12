EVM entschuldigt sich
Blumen für Westerwälder nach horrender Stromrechnung
Mit diesem Blumenstrauß hat sich die EVM beim Ehepaar Baldus aus Hardt für den Ärger über eine fehlerhafte sechsstellige Stromre
Mit diesem Blumenstrauß hat sich die EVM beim Ehepaar Baldus aus Hardt für den Ärger über eine fehlerhafte sechsstellige Stromrechnung entschuldigt.
Hans Dieter Baldus

Eine Stromrechnung in sechsstelliger Höhe: Ein Westerwälder traute seinen Augen nicht, als er Post von seinem Energieversorger erhielt. Mittlerweile sind die Wogen geglättet. Und es gab noch eine nette Geste als Entschuldigung. 

Lesezeit 1 Minute
Wenn die Post an der Haustür klingelt, kann das überraschend sein – im negativen wie im positiven Sinn. Im Juli erhielt Hans Dieter Baldus aus Hardt einen Bescheid seines Energieversorgers über eine Stromrechnung von mehr als 216.000 Euro. Am Montag gab es nun einen Blumenstrauß.
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