Kabarett am Gelbach Blözinger läutet letzte Runde der Kleinkunstbühne ein Hans-Peter Metternich 03.02.2026, 06:00 Uhr

i Mit der Verpflichtung der genialen Zwei-Mann-Show des Duos Blözinger hat die Kleinkunstbühne Mons Tabor ein weiteres Glanzlicht in ihrem kulturellen Schaffen entzündet. Schade, dass das Licht bald ausgehen wird. Hans-Peter Metternich

Das österreichische Duo Blözinger sorgte bei „Kabarett am Gelbach“ gleich zweimal für ausverkauftes Haus. Mit diesem Glanzlicht beginnt das Abschiedsprogramm der Kleinkunstbühne Mons Tabor: Der Verein plant seine Auflösung zum Jahresende.

Großes Kino, keine Leinwand, zwei Stühle und zweimal rund 150 Zuschauer im abgedunkelten Saal. Das hat die Kleinkunstbühne Mons Tabor am Wochenende gleich doppelt in Szene gesetzt. „Kabarett am Gelbach“ heißt das Kulturformat, das die Veranstalter mit Uli Schmidt an der Spitze seit einem Jahrzehnt auf die Beine, sprich auf die Bühne der Gelbachhalle gestellt haben.







Artikel teilen

Artikel teilen