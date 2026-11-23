Skifahren vor 100 Jahren Blick in die vergessene Wintersport-Ära des Westerwalds Rolf-Dieter Rötzel 23.11.2026, 13:10 Uhr

i Graf Alexander von Hachenburg mit Skifahrern. Sammlung: M. Rosenkranz / Foto: Rolf-Dieter Rötzel. Sammlung: M. Rosenkranz

Vor 100 Jahren war der Westerwald ein überraschendes Winterparadies: Skier aus Eschenholz, wagemutige Sprünge und volle Hütten gab es. Ein Rückblick auf vergessene Schneetage und den frühen regionalen Skizirkus.

Vielen ist heute kaum noch bewusst, dass der Westerwald vor mehr als 100 Jahren eine bedeutende Wintersportregion in Westdeutschland war. Auch wenn die Berge mit Skigebieten in den Alpen nicht mithalten konnten, boten schneereiche Winter und bewaldete Höhen beste Voraussetzungen für gesunde und erholsame Bewegung in der kalten Jahreszeit.







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