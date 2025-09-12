Gewerbeflächen, die eine weitere Ansiedlung von Unternehmen ermöglichen, sind Gold wert. Doch wo können in der Verbandsgemeinde Westerburg neue Areale gefunden werden? Das würde auch ein Plus an Steuereinnahmen bedeuten. Ausführlich hat jetzt der Verbandsgemeinderat Westerburg einen Antrag der SPD-Fraktion diskutiert, die sich für die Erstellung eines Industrie- und Gewerbeflächenkonzeptes inklusive Standortpotenzialanalyse stark gemacht hat. Bei der Sitzung des Gremiums, der diesmal in der Mehrzweckhalle von Berzhahn stattfand, begründete zunächst David Olberts (SPD) den umfangreichen Antrag, der vom Fraktionsvorsitzenden Werner Wengenroth eingereicht worden war. Es geht darum, die wirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde zu stärken, den Blick auf Machbares zu lenken, zukunftsorientiert zu analysieren und sich entsprechend strategisch aufzustellen.

In dem Antrag heißt es dazu: „ Es ist unser Ziel, den Wirtschaftsstandort Westerburg zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten, um qualifizierte Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Gleichzeitig sollen die kommunalen Haushalte gestärkt werden, denn Gewerbe- und Industrieansiedlungen bringen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch wichtige Einnahmen durch Gewerbesteuer sowie Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer.“

Und das sind die Forderungen

Von der SPD gefordert wurde, eine umfassende Gewerbeflächenpotenzialanalyse durchzuführen, ein digitales Gewerbeflächenkataster zu erstellen, ein darauf basierendes Gewerbestandortkonzept zu entwickeln, am gesamten Prozess die Ortsgemeinden und die Stadt Westerburg aktiv zu beteiligen und einen interkommunalen Zweckverband zur gemeinsamen Entwicklung größerer Gewerbeflächen zu prüfen. Die Ergebnisse sollten zur weiteren Nutzung und für die Öffentlichkeitsarbeit digital aufbereitet werden.

Diese Forderungen werden in dem Antrag umfangreich begründet und die Notwendigkeit dazu auch mit Zahlen unterlegt. Die Kosten würden sich, so heißt es in dem Antrag, für die Planungs- und Konzeptleistungen auf circa 30.000 bis 40.000 Euro nach Aussage eines Planers belaufen und könnten im nächsten Haushalt aufgenommen werden.

i Bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Westerburg in der Mehrzweckhalle Berzhahn erläutert Bürgermeister Markus Hof, dass gemeinsam mit den Ortsgemeinden potenzielle Gewerbeflächen gefunden werden sollen. Angela Baumeier

Bürgermeister Markus Hof verwies darauf, dass zu diesen Themen schon einige Anträge unterwegs seien, Gespräche geführt wurden und die VG Westerburg gemeinsam mit allen anderen VGs des Kreises die Erstellung eines kommunalen Immobilienportals beschlossen haben. Mit dem Kreis sei auch eine Gewerbepotenzialanalyse erfolgt, bei der zwei potenzielle Flächen gefunden wurden, die aber durch wasserrechtliche Belange nicht zu realisieren seien. An einem Beispiel (Ortsgemeinde Enspel) zeigte er einen Weg auf, wie es gelingen könne, in Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden dennoch Gewerbeflächen zu rekrutieren. „Wir wollen zusammen mit den Ortsgemeinden solche Flächen entwickeln“, so Hof.

Damit war der Weg frei für die Wortmeldungen der Fraktionen. „Die VG sollte kein eigenes Geld für eine eigene Planung ausgeben, wir finden das überflüssig“, hieß es seitens der CDU-Fraktion (Dieter Wisser). Auch Bailey Wollenweber signalisierte für die AfD, dass seine Fraktion es nicht für nötig halte, so viel Geld auszugeben. „Wir haben das ja in Arbeit“, meinte Günter Weigel und wies darauf hin, dass die Investitionen, die in Windkraft und Solaranlagen gehen, hohe Gewerbesteuereinnahmen generieren würden. Er empfahl der SPD, den Antrag zurückzuziehen und „die Verwaltung das machen zu lassen, wo sie dran ist.“

SPD zieht ihren Antrag zurück

Der Antrag enthalte wertvolle Anregungen, betonte Peter Weber (FDP), aber man solle abwarten, bis die Flächen im Internetportal präsentiert würden. Dabei wäre es sicher sinnvoll, die in Frage stehenden Flächen so zu präsentieren, dass bei Gewerbetreibenden Interesse geweckt würde.

„Wir ziehen den Antrag zurück mit Hinblick darauf, dass der Kreis das Portal freischalten wird“, erklärte daraufhin Olberts. Er bat zugleich, die Ausweisung von Gewerbeflächen im Blick zu behalten.