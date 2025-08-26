Nach einer längeren Pause fand nun wieder ein Blauer Salon in der Hofbergstraße in Müschenbach statt. Die Hausherrin, Gastgeberin und gleichzeitig Künstlerin des Tages, Ute Maria Lerner, freute sich darüber, die Bühne in ihrem Elternhaus nach den Corona-Jahren wieder öffnen zu können. Thema der Veranstaltung: Düfte, ihre Geschichte und Wirkungen.

Die gut gelaunten Schnüffelwilligen im voll besetzter Salon wurden dabei bestens unterhalten: mit Wissen, Anekdoten und eben auch mit einer der Künstlerin wichtigen spirituellen Botschaft. Denn, so schreibt Lerner in einer Presseinfo, die Hinwendung zum Ätherischen, zu feineren Schwingungsfeldern eben, und hier besonders zu den ätherischen reinen Ölen, unterstütze gleichzeitig die Transformation hinein in feinstofflichere Dimensionen. Und das bewusste Riechen (unser ältester Sinn) auch im Alter zu trainieren, sei erwiesenermaßen eine sehr gute Demenz- und Alzheimer-Prophylaxe, weil damit direkt das limbische System angeregt werde.

i Im voll besetzten Blauen Salon in Müschenbach stellte die Künstlerin Ute Maria Lerner ihr neues, interaktives Programm "Olfacio ergo sum!" ("Ich rieche, also bin ich!") vor. Röder-Moldenhauer

Durch aktive Duftbestimmungen erfuhren die Teilnehmer, wie unterschiedlich jeder Mensch Duft wahrnimmt und beurteilt. Denn der Riechsinn ist ein idiosynkratischer Sinn, ein privater Sinn. Und aktives Riechen strenge an, wenn man es nicht gewohnt sei, so die Künstlerin, die sowohl Aromapraktikerin als auch in angewandter Duftkommunikation ausgebildet ist.

Die Gäste der Premierenveranstaltung des neuen, interaktiven Lerner-Programms „Olfacio ergo sum! Ich rieche, also bin ich!“ wurden mit einem leckeren Catering belohnt. Im Anschluss ergaben sich interessante und anregende Gespräche in kleinen Gruppen. Der Blaue Salon, ein Kulturkleinod im Westerwald, greift mit dem Programm ein Thema auf, das im Herbst auch bei einer Ausstellung des Kunstpalasts Düsseldorf mit dem Titel „Die geheime Macht der Düfte“ im Fokus steht. „Da sind wir gerne schon mal Vorreiter“, sagte Lerner schmunzelnd. Mit ihrem Programm geht die Künstlerin bald in der Schweiz auf Tour. red