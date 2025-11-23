Tolles Konzert in Hattert Blasorchester Marienstatt lässt den Winter leuchten Gaby Wertebach 23.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Musiker wussten unter dem Dirigat von Stephan Hehl mit ihrem Spiel zu begeistern. Gaby Wertebach

Was konnte angesichts der Witterung am Samstagabend passender sein als ein Konzert mit dem Titel „Winterklänge“ – Werke und Arrangements des Blasorchesters Marienstatt, die allesamt für Gänsehautmomente sorgten.

Wenn der Klang eines Orchesters den winterlichen Atem der Kälte durchdringt und eine ganze Kirche in Schwingung versetzt, dann entsteht ein Moment, der sich tief ins Herz eingräbt. Genauso ein solcher Moment war es, als das Blasorchester Marienstatt unter der Leitung von Stephan Hehl am Samstagabend die katholische Kirche in Hattert mit Winterklängen erfüllte.







