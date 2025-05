Die musikalische Freiluftsaison in Westerburg ist eröffnet. Gleich zum Auftakt ging’s zünftig und gesellig zu.

Über zünftige Blasmusik und strahlenden Sonnenschein freuten sich kürzlich die vielen Besucher, die der Einladung von Stadt und Kulturring Westerburg auf den Alten Markt gefolgt waren. Für beste Unterhaltung sorgte beim „Muttertags-Konzert“ die Formation „Egerländer 6“, die für ihre Darbietungen immer wieder mit reichlich Beifall belohnt wurden.

Die Besucher hatten sichtlich ihre Freude, denn die bekannten Melodien, die die Musiker zu Gehör brachten, kamen gut an und luden zum Mitsingen und Schunkeln ein. Die Böhmische und Egerländer Blasmusik lockte spontan auch viele Spaziergänger an. Einige Radfahrer legten auf ihrer Sonntagstour gerne eine Rast ein. Sitzgelegenheiten gab es reichlich, für Unterhaltung und erfrischende Getränke war bestens gesorgt.

Publikum singt begeistert mit

Zu den Höhepunkten des rund dreistündigen Konzerts, welches von Schlagzeuger Timo Groos moderiert wurde, zählte neben dem Westerwaldlied natürlich auch der böhmische Polka-Klassiker „Auf der Vogelwiese“. Diese und viele weitere Titel wurden vom Publikum begeistert mitgesungen.

i Mitsingen, Klatschen und Schunkeln, die bekannten Melodien kam gut an. Ulrike Preis

Zunächst hießen Stadtbürgermeister Janick Pape und der Vorsitzende des Kulturrings Westerburg, Dirk Weimer, Akteure und Gäste willkommen. Sie freuten sich, dass die Veranstaltungsreihe der Westerburger Platzkonzerte so gut angenommen werde. Pape nutzte die Gelegenheit, Georg Kehm und seinem Team von der Gaststätte „Stadtgespräch“ seinen Dank für die tatkräftige Unterstützung auszusprechen.

Viele helfende Hände führen Veranstaltung zum Erfolg

Lobende Worte gab es neben dem Kulturring auch für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs für das Herrichten des Platzes sowie für die Mitglieder der Kirmesgesellschaft, die mit ihrem Weinstand die Veranstaltung bereicherten und gleichzeitig die Werbetrommel für die Westerburger Kirmes am ersten Wochenende im August rührten. Gut angenommen wurde zudem das Angebot des „Café Wällerland“, wo man bei Kaffee und Kuchen das Konzert genießen konnte.

Reihe geht am 21. Juni mit Kulthits weiter

Auch das nächste Westerburger Platzkonzert kann dank der Sponsoren bei freiem Eintritt stattfinden. Dann wird der Rathausplatz zur Bühne für Kult-Hits der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre. Am Samstag, 21. Juni, (Einlass 19 Uhr) tritt die Band „Herb Kraus & the walkin’ Shoes“ ins Rampenlicht. Mit ihren zahlreichen Auftritte auf nationalen und internationalen Festivals haben sie sich einen Namen gemacht. Zu ihrem Repertoire zählen unter anderem „Jailhouse Rock“, „Bad Moon Rising“, „Satisfaction“, „Sweet Home Alabama“ und „Highway to Hell“. Für das leibliche Wohl sorgt der Kulturring Westerburg. pru