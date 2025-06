Was vor 25 Jahren klein begann, bereichert inzwischen das kulturelle Wirken in der gesamten Region: Die Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe hatte zum Jubiläumskonzert ihrer Bläserklassen geladen – und dazu echte Profis eingeladen.

Mit einer großen musikalischen Bandbreite feierte die Realschule plus/Fachoberschule Hachenburger Löwe (RS+/FOS) das 25-jährige Bestehen ihrer Bläserklassen. Was im Jahr 2000 mit viel Engagement und einer Idee von Musiklehrer Elmar Nauroth begann, hat sich über ein Vierteljahrhundert zu einem der prägendsten Projekte der Schule entwickelt – und das wurde in der Stadthalle mit einem festlichen Jubiläumskonzert gewürdigt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Schulleiter Jörg Müller erinnerte gemeinsam mit Elmar Nauroth an die Anfänge des Bläserklassenprojekts. Er lobte die vielfältige Unterstützung durch die Verbandsgemeinde und die Stadt Hachenburg, den Werbering, das Bläserstudio Koblenz, das Krüger Medienhaus sowie den Freundes- und Förderkreis der Schule – ebenso wie das nachhaltige pädagogische und kulturelle Wirken des Musikprojekts, das weit über die Schule hinausstrahle und von der gesamten Schulgemeinschaft mitgetragen werde.

i Schon in jungen Jahren werden die Schüler der Bläserklassen an ihren Instrumenten ausgebildet. Röder-Moldenhauer

So unterstützten der Förderverein und der Schulelternbeirat die Veranstaltung gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Schülersprecherinnen Mika Wisser und Dana Hamad führten souverän und sympathisch durch das Programm, und (ehemalige) Lehrkräfte bereicherten das Schulorchester musikalisch.

In der ersten Konzerthälfte präsentierten sich die Bläserklassen der Jahrgangsstufen 5 (Leitung: Jens Köhler) und 6 (Leitung: Jutta Held) sowie das bereits bühnenerfahrene Schulorchester unter der Leitung von Jens Köhler mit einem abwechslungsreichen und mitreißenden Programm. Die Schüler überzeugten mit sichtbarer Spielfreude, gekonntem Zusammenspiel und großem musikalischem Engagement bei Stücken wie „Ode an die Freude“ oder „Eye of the Tiger“.

i Auch die Vertreter der Kommunalpolitik - (hinten von links) Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel, VG-Beigeordnete Natalie Benner und die Erste Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland - bekamen beim Jubiläumskonzert ihren musikalischen Auftritt. Röder-Moldenhauer

Ein besonderer Höhepunkt: Mehrere Werke wurden mit dem renommierten Blechbläserquintett philSW5 aufgeführt. Das Ensemble der Philharmonie Südwestfalen/Landesorchester NRW mit den Solisten Thomas Kiess (Trompete/Flügelhorn), Grigory Yakubovich (Horn), Attila Benkö (Tuba) und Seungbum Kang am Schlagzeug wurde unterstützt von Patrick Lorbach, Solo-Trompeter des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg, sowie Artem Burmistrov, Solo-Posaunist des Philharmonischen Orchesters Gießen. Für die Schüler war das gemeinsame Musizieren mit Profis ein unvergessliches Erlebnis.

Auch langjährige Unterstützer der Bläserklassen durften sich über einen Auftritt freuen: Als humorvolles und herzliches Dankeschön kamen Stadtbürgermeister Stefan Leukel, Natalie Benner, Beigeordnete der Verbandsgemeinde Hachenburg, sowie Gabriele Wieland, Erste Kreisbeigeordnete des Westerwaldkreises, in den Genuss, gemeinsam mit dem Schulorchester ein Stück aufzuführen – ein musikalischer Moment, der das generationenübergreifende Miteinander unterstrich.

i Die Schülersprecherinnen Mika Wisser und Dana Hamad führten souverän und sympathisch durch das Programm. Röder-Moldenhauer

Emotional wurde es, als die Schüler gemeinsam mit philSW5 und Milena Lenz, Leiterin der Kreismusikschule Westerwald, eine gefühlvolle Version von „Fields of Gold“ zu Gehör brachten. Die langjährige Kooperation mit der Kreismusikschule ist ein wichtiger Bestandteil der musikalischen Ausbildung an der Schule und wurde an diesem Abend eindrucksvoll hörbar.

Nach der Pause gehörte die Bühne ganz philSW5. Das Ensemble begeisterte mit einem saalfüllenden Klang, außergewöhnlichen Effekten und einem Programm, das von Barock über Jazz bis hin zu modernen Pop- und Filmmelodien reichte. Attila Benkö moderierte unterhaltsam und informativ.

i Milena Lenz (vorne links), Leiterin der Kreismusikschule, brachte zusammen mit den Hachenburger Schülern sowie dem Bechbläserquintett philSW5 (Ensemble der Philharmonie Südwestfalen/Landesorchester NRW) eine besonders gefühlvolle Version von "Fields of Gold" zu Gehör. Röder-Moldenhauer

Zum fulminanten Finale versammelten sich noch einmal alle Musiker gemeinsam auf der Bühne und spielten „Viva la Vida“. Ein sinnbildlicher Abschluss für ein Konzert, das die Kraft der Musik in den Mittelpunkt stellte – und dabei keinen Zuhörer ruhig auf seinem Platz ließ.

Seit 25 Jahren prägen die Bläserklassen das Schulleben an der RS+/FOS Hachenburger Löwe: Das Jubiläumskonzert war nicht nur ein musikalischer Höhepunkt, sondern auch ein emotionales Zeichen. Es zeigte eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Engagement, Talent und Teamarbeit aufeinandertreffen. Der lang anhaltende Applaus am Ende war mehr als verdient. red