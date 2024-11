Bläser warben um junge Generation

Höchstenbach. „Und das sind unsere PoCho-Kids!“ Zaghaft, aber auch neugierig bahnen sich sieben Knirpse den Weg in Richtung Bühne, wo sie von Moderator Nils Euteneuer und dem Evangelischen Posaunenchor Höchstenbach erwartet werden. Vorne angekommen, winken die herausgeputzten Mädchen und Jungen verlegen in die applaudierende Menge und genießen, vor so vielen Menschen im Mittelpunkt zu stehen. Allerdings ahnt die drollige Bande nicht, wie wichtig ihre Teilnahme an diesem Nachmittag wirklich ist. Denn für die 1958 gegründete Bläsergemeinschaft sind die „PoCho-Kids“ ein Hoffnungsträger in einer Ära, in der immer mehr Vereine wegen fehlenden Nachwuchses überaltern oder sogar aufgeben müssen.