Björn Goldhausen aus Ettinghausen erklärt, warum Wetterwarnungen trotz Unsicherheiten wichtig sind. Der Betreiber von Hui Wetter spricht über Kritik in sozialen Medien und die Grenzen von Prognosen. Sein Ziel: seriöse Meteorologie für den Westerwald.
Meteorologe Björn Goldhausen aus Ettinghausen betreibt seit Jahren ehrenamtlich auf Facebook „HuiWetter – die Wetterseite für den Westerwald“ und liefert dort regelmäßig umfassende und aktuelle Informationen rund ums Wetter, oft auch begleitet von einem Augenzwinkern.