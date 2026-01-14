Meteorologe im Interview
Björn Goldhausen betont: „Wetter ist mein Leben“ 
Schnee und Eis - der Winterdienst war in der vergangenen Woche stark gefordert. Über die Wetterverhältnisse in der Region informiert Björn Goldhausen seit Jahren zuverlässig auf Hui Wetter.
Björn Goldhausen aus Ettinghausen erklärt, warum Wetterwarnungen trotz Unsicherheiten wichtig sind. Der Betreiber von Hui Wetter spricht über Kritik in sozialen Medien und die Grenzen von Prognosen. Sein Ziel: seriöse Meteorologie für den Westerwald.

Meteorologe Björn Goldhausen aus Ettinghausen betreibt seit Jahren ehrenamtlich auf Facebook „HuiWetter – die Wetterseite für den Westerwald“ und liefert dort regelmäßig umfassende und aktuelle Informationen rund ums Wetter, oft auch begleitet von einem Augenzwinkern.

