Meteorologe im Interview Björn Goldhausen betont: „Wetter ist mein Leben“ Camilla Härtewig 14.01.2026, 06:00 Uhr

i Schnee und Eis - der Winterdienst war in der vergangenen Woche stark gefordert. Über die Wetterverhältnisse in der Region informiert Björn Goldhausen seit Jahren zuverlässig auf Hui Wetter. Röder-Moldenhauer/Archiv. Röder-Moldenhauer

Björn Goldhausen aus Ettinghausen erklärt, warum Wetterwarnungen trotz Unsicherheiten wichtig sind. Der Betreiber von Hui Wetter spricht über Kritik in sozialen Medien und die Grenzen von Prognosen. Sein Ziel: seriöse Meteorologie für den Westerwald.

Meteorologe Björn Goldhausen aus Ettinghausen betreibt seit Jahren ehrenamtlich auf Facebook „HuiWetter – die Wetterseite für den Westerwald“ und liefert dort regelmäßig umfassende und aktuelle Informationen rund ums Wetter, oft auch begleitet von einem Augenzwinkern.







