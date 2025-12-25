Björn Flick: Hilfsbereitschaft seit Jahren ungebrochen

Helfen ist weiterhin angesagt: Das ist die positive Bilanz von Björn Flick, Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereins Wäller Helfen. Nicht nur zur Weihnachtszeit eine schöne Botschaft.
Lesezeit 4 Minuten
Auch im Jahr 2025 war der Verein Wäller Helfen vielfältig in der Region engagiert. Wir haben mit Geschäftsführer und Vorsitzendem Björn Flick eine Bilanz gezogen – und die stimmt gerade zur Weihnachtszeit optimistisch. Denn eine Botschaft lautet ganz klar: Soziales Engagement ist weiter angesagt.