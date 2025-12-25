Wäller Helfen zieht Bilanz Björn Flick: Hilfsbereitschaft seit Jahren ungebrochen Markus Eschenauer 25.12.2025, 00:00 Uhr

i Björn Flick hat den Verein Wäller Helfen gegründet und leitet ihn mittlerweile als Vorsitzender und Geschäftsführer. Röder-Moldenhauer

Helfen ist weiterhin angesagt: Das ist die positive Bilanz von Björn Flick, Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereins Wäller Helfen. Nicht nur zur Weihnachtszeit eine schöne Botschaft.

Auch im Jahr 2025 war der Verein Wäller Helfen vielfältig in der Region engagiert. Wir haben mit Geschäftsführer und Vorsitzendem Björn Flick eine Bilanz gezogen – und die stimmt gerade zur Weihnachtszeit optimistisch. Denn eine Botschaft lautet ganz klar: Soziales Engagement ist weiter angesagt.







