Sechs Nutztierübergriffe binnen zehn Tagen haben Ende 2025 die Emotionen beim Thema Wolf in der Region Hoher Westerwald hochkochen lassen. Nun ist klar: Für mindestens einen der Vorfälle ist ein bislang völlig unbekannter Wolfsrüde verantwortlich.
Es war eine Serie an Übergriffen auf Nutztiere, die um die Weihnachtstage 2025 das Thema Wolf in der Region Hoher Westerwald in den Fokus gerückt hat – gipfelnd in einem Mahnfeuer in Rehe, bei dem bis zu 1000 Teilnehmer eine Bejagung einzelner Wölfe forderten.