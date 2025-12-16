Bischof Georg sagt dem ewigen Gejammer den Kampf an

Ein Jahr nach der Gründung der Katholischen Region Westerwald/Rhein-Lahn ist beim Regionentag in Montabaur deutlich geworden, was in dieser Zeit gewachsen ist. Bischof Georg war dabei und sprach deutliche Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlten.
Beim Regionentag der noch jungen Katholischen Region Westerwald/Rhein-Lahn fand der Bischof Georg Bätzing deutliche Worte gegen das mittlerweile gefühlt ewige Gejammer, was man in der Katholischen Kirche und insbesondere auch im heimischen Raum alles verloren hat.