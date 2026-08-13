Mit dem besten deutschen Whisky war nur der Anfang gemacht: Wie die Nistertaler Birkenhof-Brennerei beim International Spirits Award in sieben Kategorien die Spitze holt – und warum die Breite ihrer Siege mehr erzählt als jede einzelne Goldmedaille.
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Zwischen einem Eierlikör und einem Single-RyeRoggenwhisky liegen sogar für den Laien in Sachen Spirituosen Welten – handwerklich, geschmacklich, kulturell. Aber die Birkenhof-Brennerei aus Nistertal gewinnt mit ihren Produkten in beiden Kategorien.