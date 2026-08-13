Nistertaler erneut geehrt Birkenhof gewinnt in sieben Disziplinen Medaillen Markus Müller 13.08.2026, 12:00 Uhr

i Diese Auszeichnung freut Peter und Steffi Klöckner vom Nistertaler Birkenhof ganz besonders: Ihr Rote-Bete-Brand erreichte beim International Spirits Award des Meininger Verlags die höchste Einzelauszeichnung des gesamten Wettbewerbs. Markus Müller

Mit dem besten deutschen Whisky war nur der Anfang gemacht: Wie die Nistertaler Birkenhof-Brennerei beim International Spirits Award in sieben Kategorien die Spitze holt – und warum die Breite ihrer Siege mehr erzählt als jede einzelne Goldmedaille.

Zwischen einem Eierlikör und einem Single-RyeRoggenwhisky liegen sogar für den Laien in Sachen Spirituosen Welten – handwerklich, geschmacklich, kulturell. Aber die Birkenhof-Brennerei aus Nistertal gewinnt mit ihren Produkten in beiden Kategorien.







Artikel teilen

Artikel teilen