Nistertaler erneut geehrt
Birkenhof gewinnt in sieben Disziplinen Medaillen
Diese Auszeichnung freut Peter und Steffi Klöckner vom Nistertaler Birkenhof ganz besonders: Ihr Rote-Bete-Brand erreichte beim
Diese Auszeichnung freut Peter und Steffi Klöckner vom Nistertaler Birkenhof ganz besonders: Ihr Rote-Bete-Brand erreichte beim International Spirits Award des Meininger Verlags die höchste Einzelauszeichnung des gesamten Wettbewerbs.
Markus Müller

Mit dem besten deutschen Whisky war nur der Anfang gemacht: Wie die Nistertaler Birkenhof-Brennerei beim International Spirits Award in sieben Kategorien die Spitze holt – und warum die Breite ihrer Siege mehr erzählt als jede einzelne Goldmedaille.

Lesezeit 3 Minuten
Zwischen einem Eierlikör und einem Single-RyeRoggenwhisky liegen sogar für den Laien in Sachen Spirituosen Welten – handwerklich, geschmacklich, kulturell. Aber die Birkenhof-Brennerei aus Nistertal gewinnt mit ihren Produkten in beiden Kategorien.
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