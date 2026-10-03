Älteste Westerwald-Brennerei Birkenhof erwirbt den Brennerei-Betrieb des Struthofs Markus Müller 03.10.2026, 12:00 Uhr

i Sie stießen jetzt auf eine gelungene Übernahme des Brennerei-Betriebs des Struthofes bei Unnau in die Birkenhof-Brennerei bei Nistertal und eine gute Nachbarschaft an (von links): Jonas und Alicia Klöckner, Jovanca Kessler und Lukas Klöckner. Barbara Hombach

Räumlich trennen sie nur Kornfelder voneinander, nun hat die Birkenhof-Brennerei in Nistertal die Struthof-Brennerei in Unnau gekauft. Die Brennkultur der ältesten Brennerei des Westerwalds soll erhalten bleiben. Doch wie kam es zu der Vereinbarung?

438 Jahre Destillerie-Geschichte und Tradition kommen jetzt im Oktober unter einem Dach zusammen. Denn die 1848 gegründete Birkenhof-Brennerei in Nistertal führt die Brenntradition der schon 1766 gegründeten – und der damit nach eigenen Angaben ältesten Brennerei im Westerwald – Struthof Brennerei in Unnau weiter.







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