Älteste Westerwald-Brennerei
Birkenhof erwirbt den Brennerei-Betrieb des Struthofs
Sie stießen jetzt auf eine gelungene Übernahme des Brennerei-Betriebs des Struthofes bei Unnau in die Birkenhof-Brennerei bei Ni
Sie stießen jetzt auf eine gelungene Übernahme des Brennerei-Betriebs des Struthofes bei Unnau in die Birkenhof-Brennerei bei Nistertal und eine gute Nachbarschaft an (von links): Jonas und Alicia Klöckner, Jovanca Kessler und Lukas Klöckner.
Barbara Hombach

Räumlich trennen sie nur Kornfelder voneinander, nun hat die Birkenhof-Brennerei in Nistertal die Struthof-Brennerei in Unnau gekauft. Die Brennkultur der ältesten Brennerei des Westerwalds soll erhalten bleiben. Doch wie kam es zu der Vereinbarung?

Lesezeit 2 Minuten
438 Jahre Destillerie-Geschichte und Tradition kommen jetzt im Oktober unter einem Dach zusammen. Denn die 1848 gegründete Birkenhof-Brennerei in Nistertal führt die Brenntradition der schon 1766 gegründeten – und der damit nach eigenen Angaben ältesten Brennerei im Westerwald – Struthof Brennerei in Unnau weiter.
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