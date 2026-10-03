Räumlich trennen sie nur Kornfelder voneinander, nun hat die Birkenhof-Brennerei in Nistertal die Struthof-Brennerei in Unnau gekauft. Die Brennkultur der ältesten Brennerei des Westerwalds soll erhalten bleiben. Doch wie kam es zu der Vereinbarung?
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438 Jahre Destillerie-Geschichte und Tradition kommen jetzt im Oktober unter einem Dach zusammen. Denn die 1848 gegründete Birkenhof-Brennerei in Nistertal führt die Brenntradition der schon 1766 gegründeten – und der damit nach eigenen Angaben ältesten Brennerei im Westerwald – Struthof Brennerei in Unnau weiter.