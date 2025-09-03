Der bisherige Amtsinhaber Wilhelm Krings ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Wer ihm als Bürgermeister der Gemeinde Bilkheim folgt, entscheidet sich bei der Wahl im September.

Der bisherige Ortsbürgermeister Wilhelm Krings hat aus gesundheitlichen Gründen bereits zum 30. Juni das Amt niedergelegt. „Es war für mich eine Selbstverständlichkeit, Freude und Ehre, für Euch in den vergangenen Jahren Euer Ansprechpartner in kommunalen Anliegen/Fragen zu sein. Ich danke Euch für den respektvollen Umgang und wünsche Euch allen für die Zukunft Gesundheit und Zufriedenheit“, teilt er „seinen“ Bilkheimern mit.

Wilhelm Krings wurde 2019 zum Ortsbürgermeister gewählt. Bereits von 1994 bis 1999 war er Erster Ortsbeigeordneter. Angetreten war er mit dem Vorsatz, die Gemeinschaft innerhalb der Ortsgemeinde zu stärken, in der er 1988 der Liebe wegen gezogen war.

Beigeordnete führt seit Juli Amtsgeschäfte

Seit Juli 2025 führt nun die Erste Ortsbeigeordnete Silvia Pistor die kommunalen Amtsgeschäfte. Wie Thomas Wolf von der Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod erklärt, ist sie die einzige Bewerberin für das Ehrenamt.

Derzeit leben 471 Menschen in der Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Wallmerod (Stand Ende Juli 2025). In Bilkheim gibt es aktuell 391 Wahlberechtigte, die am 21. September den neuen Ortsbürgermeister wählen können. Die Onlinebeantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist noch bis zum 16. September, 18 Uhr, möglich.