Leuchtturmprojekt entsteht  
Bildungs- und Gemeinschaftszentrum für  Westerburg  
Bei der Bauauftaktbesprechung vor Ort, hob Bürgermeister Markus Hof den Stellenwert des neuen Bildungs- und Gemeinschaftzentrums hervor, welches im Schulzentrum entsteht.
Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Zu einer Baubesprechung vor Ort haben sich die Politiker von Kreis und VG Westerburg gemeinsam mit den Planern im Schulzentrum getroffen. Dort entsteht eine Dreifachsporthalle inklusive Lehrschwimmbecken, Mensa und Bibliothek.

Lesezeit 2 Minuten
Im Schulzentrum Westerburg entsteht derzeit ein bedeutendes Bauprojekt, das die Bildungs- und Freizeitlandschaft der Region nachhaltig prägen wird. Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifachsporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek ...

