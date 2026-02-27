Leuchtturmprojekt entsteht Bildungs- und Gemeinschaftszentrum für Westerburg Angela Baumeier 27.02.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Bauauftaktbesprechung vor Ort, hob Bürgermeister Markus Hof den Stellenwert des neuen Bildungs- und Gemeinschaftzentrums hervor, welches im Schulzentrum entsteht. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Zu einer Baubesprechung vor Ort haben sich die Politiker von Kreis und VG Westerburg gemeinsam mit den Planern im Schulzentrum getroffen. Dort entsteht eine Dreifachsporthalle inklusive Lehrschwimmbecken, Mensa und Bibliothek.

Im Schulzentrum Westerburg entsteht derzeit ein bedeutendes Bauprojekt, das die Bildungs- und Freizeitlandschaft der Region nachhaltig prägen wird. Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifachsporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek ...







