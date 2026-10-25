Friedhofskapelle von Meudt Bildhauer macht Geschichten hinter Feiertagen greifbar Hans-Peter Metternich 25.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Künstler Peter Klein bei der Vorstellung der „Großen Kreuzigungsgruppe“ in der alten Friedhofskapelle in Meudt. Günter Hoffmann

Die reduzierte Bildsprache lässt auf abstrakte Weise in die Heilsgeschichten des katholischen Glaubens eintauchen: In der Friedhofskapelle in Meudt bereichert nun die „Große Kreuzigungsgruppe“ Bildhauers Peter Klein den Innenraum. Wie kam es dazu?

Die alte Friedhofskapelle von Meudt ist um ein bemerkenswertes Kunstwerk reicher. Anfang Mai wurde nach dem Gottesdienst in der Kirche von Meudt die Einsegnung der in der Kapelle aufgestellten Kreuzigungsgruppe durch den Pallottinerpater Alexander Holzbach vollzogen.







Artikel teilen

Artikel teilen