Karneval 2026Bilder vom Rosenmontag im Westerwaldkreis16.02.2026, 17:56 UhriNauort: Zum Anbeißen sind die Lecker-schmecker-Törtchen-Bäcker von den Juxbunne. Ihre farbenfrohen Kostüme sind ein Lichtblick bei Regen und starkem Wind. Camilla HärtewigJubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Altenkirchen.Aktualisiert am 16. Februar 2026 18:08 Uhr So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterWesterwälder ZeitungKarneval