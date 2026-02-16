Karneval 2026
Bilder vom Rosenmontag im Westerwaldkreis
Nauort: Zum Anbeißen sind die Lecker-schmecker-Törtchen-Bäcker von den Juxbunne. Ihre farbenfrohen Kostüme sind ein Lichtblick bei Regen und starkem Wind.
Camilla Härtewig

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Altenkirchen.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

Westerwälder ZeitungKarneval

