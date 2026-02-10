Abschiebung verhindert Bilal ist seinen Helfern im Westerwald zutiefst dankbar Nadja Hoffmann-Heidrich 10.02.2026, 07:00 Uhr

i Bilal Hemdan und Helma Neumann sind ein Herz und eine Seele. Der Pfleger aus Ägypten ist der Seniorin und ihrem Mann Erich zutiefst dankbar dafür, dass sie sich für seinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland eingesetzt haben, damit er hier seine Ausbildung absvolvieren kann. Röder-Moldenhauer

Eine ganze Region verhinderte 2025 die Abschiebung des beliebten Ägypters Bilal Hemdan, der in einer Bad Marienberger Senioreneinrichtung seine Ausbildung zum Pflegeassistenten absolviert. An seinem Arbeitsplatz gab’s jetzt eine Überraschung für ihn.

„Am liebsten“, sagt Bilal Hemdan freudestrahlend, „würde ich aus Dankbarkeit die ganze Welt umarmen.“ Im Februar 2025 sah es so aus, als würde der Ägypter, der mit seiner Frau und seinem heute fünfjährigen Sohn seit einiger Zeit in Bad Marienberg wohnt, in sein Heimatland abgeschoben.







