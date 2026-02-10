Eine ganze Region verhinderte 2025 die Abschiebung des beliebten Ägypters Bilal Hemdan, der in einer Bad Marienberger Senioreneinrichtung seine Ausbildung zum Pflegeassistenten absolviert. An seinem Arbeitsplatz gab’s jetzt eine Überraschung für ihn.
Lesezeit 3 Minuten
„Am liebsten“, sagt Bilal Hemdan freudestrahlend, „würde ich aus Dankbarkeit die ganze Welt umarmen.“ Im Februar 2025 sah es so aus, als würde der Ägypter, der mit seiner Frau und seinem heute fünfjährigen Sohn seit einiger Zeit in Bad Marienberg wohnt, in sein Heimatland abgeschoben.