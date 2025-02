Meinung Bilal Hemdan muss eine Chance bekommen 25.02.2025, 16:59 Uhr

i Angela Baumeier Jens Weber

Die drohende Abschiebung des integrierten Ägypters, der im Pflegebereich tätig ist, eine Ausbildung im Herbst beginnen wollte und sich mit seiner Familie in Bad Marienberg beheimatet hat, ist inakzeptabel und inhuman.

Der „Fall“ Bilal Hemdan ist hanebüchen. Da ist ein junger Mann, der bereits in der Pflege arbeitet – und das so gut, dass er allseits beliebt ist. Ein fleißiger Kollege, der immer bereit ist, für andere Menschen da zu sein. Und er will seine Kompetenzen weiter schulen, nachdem er bereits fließend Deutsch spricht, und eine Ausbildung absolvieren.

