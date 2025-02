Abschiebung droht weiterhin Bilal Hemdan darf zwei Wochen arbeiten und dann gehen 25.02.2025, 16:55 Uhr

i Bilal Hemdan möchte gerne weiter in Bad Marienberg leben. Den Deutsch-Test für Zuwanderer hat er mit Bravour im Dezember 2024 bestanden, parallel hat er als Hilfspfleger in einer Einrichtung gearbeitet, wo er beliebt und geschätzt ist. Doch die Abschiebung droht, die Behörden sehen keinen Grund, warum seine Duldung verlängert werden sollte. Röder-Moldenhauer

Der Ägypter, der als Pflegekraft in einer Seniorenresidenz in Bad Marienberg arbeitet, und dem die Abschiebung droht, ist nach seinem Termin bei der Ausländerbehörde ernüchtert: Es gibt keinen Grund für eine weitere Duldung.

Mit großer Hoffnung ist Bilal Hemdan in seinen Termin bei der Ausländerbehörde in der Kreisverwaltung Montabaur gegangen. Was bleibt, ist Verzweiflung. Denn bei dem „Gespräch“ wurde ihm mitgeteilt, dass die Behörde keinen Grund sieht, um eine weitere Duldung auszusprechen.

