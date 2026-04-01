Runder Geburtstag Big Band Boden sorgt seit 50 Jahren für gute Musik Hans-Peter Metternich 01.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Big Band Boden in Aktion im Mai 2025 im Bürgerhaus von Wirges. Hans-Peter Metternich

Seit einem halben Jahrhundert steht der Name „Big Band Boden“ für gute Musik. Schlüssel zum langjährigen Erfolg des Vereins war nicht nur die Gründung eines eigenen Jugendorchesters, sondern auch die personelle Konstanz in der musikalischen Leitung.

Die Big Band Boden blickt in diesem Jahr auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Eine „klingende“ Geschichte, die bereits vor knapp 70 Jahren in Boden mit der Gründung eines Fanfarenzuges ihren Anfang nahm. Durch eine komplette musikalische Umstrukturierung und Erweiterung mit neuen Instrumenten, wie Saxophon, Posaune, Keyboard, Gitarre oder Schlagzeug wurde dieser 1976 in die Big Band Boden überführt.







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