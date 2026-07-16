Ausstellung in Montabaur Biedermann und die Kunststifter am Vorderen Rebstock Katrin Maue-Klaeser 16.07.2026, 21:27 Uhr

i Samira Delzendeh und Mirco Pignotti zeigen in ihrem Vitis’ Artspace in Montabaur Werke von Uwe Michael Biedermann. Der Künstler ist zur Vernissage anwesend. Katrin Maue-Klaeser

In Montabaur lockt die „Nebelinsel“ in den Ausstellungsraum Vitis’ Artspace. Künstler Uwe Michael Biedermann hat technische Freiräume mit Erinnerungen aufgefüllt und die Idee von Freiheit und Ausweglosigkeit mit zarten Strichen versinnbildlicht.

Nebelinsel – mystisch und ein wenig bedrohlich klingt der Titel der neuen Ausstellung im Vitis’ Artspace am Vorderen Rebstock in Montabaur. Dabei beschreibt der Künstler Uwe Michael Biedermann seine Idee von dieser Insel zunächst als „verborgenen Ort, verbunden mit Glück und Freiheit“, einen Rückzugsort weit entfernt von den Schrecken der Welt.







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