Abstimmung über „Drei Eichen“?
BI will geplanten Windpark mit Bürgerbegehren stoppen
Gegen einen möglichen Windpark "Drei Eichen" gibt es Protest.
Gegen einen möglichen Windpark "Drei Eichen" gibt es Protest.
Thorsten Ferdinand

Die Ortsgemeinderäte aus Vielbach, Quirnbach, Helferskirchen und Leuterod haben mehrheitlich entschieden, ein Bauleitverfahren für einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ einzuleiten. Nun will die BI die Verpachtung der Flächen unterbinden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ hat ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, um die Verpachtung von Gemeindeflächen für Windenergieanlagen im Waldgebiet „Drei Eichen“ zu verhindern. Wie die BI in einer Pressemitteilung erklärt, wurden die entsprechenden Dokumente am 22.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren