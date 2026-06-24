Abstimmung über „Drei Eichen“? BI will geplanten Windpark mit Bürgerbegehren stoppen Thorsten Ferdinand 24.06.2026, 08:00 Uhr

i Gegen einen möglichen Windpark "Drei Eichen" gibt es Protest. Thorsten Ferdinand

Die Ortsgemeinderäte aus Vielbach, Quirnbach, Helferskirchen und Leuterod haben mehrheitlich entschieden, ein Bauleitverfahren für einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ einzuleiten. Nun will die BI die Verpachtung der Flächen unterbinden.

Die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ hat ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, um die Verpachtung von Gemeindeflächen für Windenergieanlagen im Waldgebiet „Drei Eichen“ zu verhindern. Wie die BI in einer Pressemitteilung erklärt, wurden die entsprechenden Dokumente am 22.







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