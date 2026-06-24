Die Ortsgemeinderäte aus Vielbach, Quirnbach, Helferskirchen und Leuterod haben mehrheitlich entschieden, ein Bauleitverfahren für einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ einzuleiten. Nun will die BI die Verpachtung der Flächen unterbinden.
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Die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ hat ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, um die Verpachtung von Gemeindeflächen für Windenergieanlagen im Waldgebiet „Drei Eichen“ zu verhindern. Wie die BI in einer Pressemitteilung erklärt, wurden die entsprechenden Dokumente am 22.