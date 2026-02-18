Modernisiert und mit erweitertem Shopangebot hat die bft-Tankstelle in Wirges wieder eröffnet. Kunden stellten sich gleich wieder ein und sogar der Verband aus Berlin schickte Glückwünsche.
Nach kurzer Atempause, will heißen nach der Übergabe an ein neues Pächterpaar und eine Modernisierung des Shops und die Erweiterung des Shopangebotes, ist die bft-Tankstelle in Wirges wieder für ihre Kunden da. Die WZ hatte über die Geschichte des Traditionsbetriebes, über die Übergabe und über die Neuausrichtung mit einem konkreten Ziel von Caroline und Michelle Becker berichtet.