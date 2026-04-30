Das Gebiet „Alte Viehweide“ in Helferskirchen wurde vor 50 Jahren als Ferienwohnanlage gegründet. Mittlerweile haben fast 150 Menschen dort ihren Erstwohnsitz. Bei der Planung des Windparks „Drei Eichen“ wird dies bisher jedoch einfach ignoriert.
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Die anhaltende Kritik an einem möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ ist in einem Teil von Helferskirchen besonders laut – und das hat einen Grund: Das Ferienzentrum „Alte Viehweide“ am südlichen Ortsausgang in Richtung Siershahn gilt offiziell nicht als Wohngebiet, obwohl dort 145 Menschen gemeldet sind.