Wahl im Westerwaldkreis
Bewerbungsfrist für Amt des Landrats läuft bis 19. Juni
Achim Schwickert ist vor drei Wochen zum neuen rheinland-pfälzischen Innenminister berufen worden. Am 16. August wird sein Nachf
Achim Schwickert ist vor drei Wochen zum neuen rheinland-pfälzischen Innenminister berufen worden. Am 16. August wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt - sollte eine Stichwahl nötig werden, findet diese am 30. August statt.
Sebastian Gollnow/dpa

Am 16. August wählt der Westerwaldkreis eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat. Bisher hat die CDU-Spitze Klaus Lütkefedder als Kandidat vorgeschlagen – die Bewerbungsfrist läuft noch eine gute Woche.

Lesezeit 3 Minuten
Gabriele Wieland, Erste Kreisbeigeordnete und aktuell Vertreterin des zum Innenminister berufenen Landrats, ist bei der Landratswahl am 16. August auch Kreiswahlleiterin. Die Stellenausschreibung für das Amt ist mittlerweile im Staatsanzeiger sowie unserer Zeitung veröffentlicht worden, ebenso wurde die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen öffentlich bekanntgemacht.

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