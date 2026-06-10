Am 16. August wählt der Westerwaldkreis eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat. Bisher hat die CDU-Spitze Klaus Lütkefedder als Kandidat vorgeschlagen – die Bewerbungsfrist läuft noch eine gute Woche.
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Gabriele Wieland, Erste Kreisbeigeordnete und aktuell Vertreterin des zum Innenminister berufenen Landrats, ist bei der Landratswahl am 16. August auch Kreiswahlleiterin. Die Stellenausschreibung für das Amt ist mittlerweile im Staatsanzeiger sowie unserer Zeitung veröffentlicht worden, ebenso wurde die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen öffentlich bekanntgemacht.