Sponsoring belohnt Ehrenamt
Bewerbung für Soprema-Mammut-Aktion ist weiter möglich 
Bereits zum dritten Mal gibt es die Sponsoring-Aktion. Das Unternehmen Soprema hat das Förderprogramm “Manni macht’s möglich” 20
Bereits zum dritten Mal gibt es die Sponsoring-Aktion. Das Unternehmen Soprema hat das Förderprogramm “Manni macht’s möglich” 2024 ins Leben gerufen, um das vielseitige soziale Engagement in der Region noch gezielter zu unterstützen. Dieses Foto zeigt die Preisträger 2025.
Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Firma in Hof/Oberroßbach unterstützt das regionale Ehrenamt mit der Förderinitiative „Manni macht’s möglich“. Damit wird die ehrenamtliche Vielfalt im Westerwald erneut gefördert.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Aktion “Manni macht’s möglich” sponsert das Unternehmen Soprema jährlich zehn regionale Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales mit jeweils 1.500 Euro. Die Bewerbungsfrist dauert noch bis Ende August. Unter den Bewerbungen – derzeit liegen bereits 22 vor – wählt eine Jury die Preisträger aus.
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