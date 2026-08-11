Die Firma in Hof/Oberroßbach unterstützt das regionale Ehrenamt mit der Förderinitiative „Manni macht’s möglich“. Damit wird die ehrenamtliche Vielfalt im Westerwald erneut gefördert.
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Mit der Aktion “Manni macht’s möglich” sponsert das Unternehmen Soprema jährlich zehn regionale Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales mit jeweils 1.500 Euro. Die Bewerbungsfrist dauert noch bis Ende August. Unter den Bewerbungen – derzeit liegen bereits 22 vor – wählt eine Jury die Preisträger aus.