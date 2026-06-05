Maskierter Räuber flieht
Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Elz

Ein maskierter Täter bedrohte am Abend die Angestellten einer Tankstelle in Elz; es kam zu einem Gerangel. Die Hintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei im Kreis Limburg-Weilburg.

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Am Donnerstagabend hat ein maskierter und bewaffneter Täter eine Tankstelle in Elz überfallen. Gegen 21.35 Uhr betrat der Mann die Tankstelle in der Hadamarer Straße und bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe, wie die Polizei Limburg mitteilt.

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