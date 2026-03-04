Expertentipps aus Westerburg Bevor im Westerwald wieder die Motorräder rollen Elmar Hering 04.03.2026, 09:00 Uhr

i Justus-Marius Zimmermann kennt die Schwankungen im Motorradmarkt. Nachdem die Branche 2025 einen Einbruch von 30 Prozent bei den Zulassungen verkraften musste, blickt er mit ein wenig mehr Optimismus auf 2026. Elmar Hering

In Anlehnung an ein berühmtes Bonmot von Loriot kursiert unter Bikern gerne der Spruch: „Ein Leben ohne Motorradfahren ist möglich, aber sinnlos.“ Auch im Westerwald startet jetzt wieder der „sinnvolle“ Teil des Jahres.

Angesichts des sonnig-warmen Wetters an den ersten Märztagen ist es nicht mehr zu übersehen: Die Motorradsaison steht vor der Tür. Für Zweiradfreunde ist es also an der Zeit, sich um die notwendigen Vorbereitungen zu kümmern. Wir haben darüber mit einem Experten aus Westerburg gesprochen.







