In Anlehnung an ein berühmtes Bonmot von Loriot kursiert unter Bikern gerne der Spruch: „Ein Leben ohne Motorradfahren ist möglich, aber sinnlos.“ Auch im Westerwald startet jetzt wieder der „sinnvolle“ Teil des Jahres.
Lesezeit 3 Minuten
Angesichts des sonnig-warmen Wetters an den ersten Märztagen ist es nicht mehr zu übersehen: Die Motorradsaison steht vor der Tür. Für Zweiradfreunde ist es also an der Zeit, sich um die notwendigen Vorbereitungen zu kümmern. Wir haben darüber mit einem Experten aus Westerburg gesprochen.