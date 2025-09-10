Nicht nur das Fachwerkgehöft von Erik Girmann in Ruppach-Goldhausen hat am Tag des offenen Denkmals seine Türen weit geöffnet, sondern ein weiteres Objekt in dem kleinen Dorf. Und auch in Hachenburg und Rotenhain kann man je zwei Objekte besichtigen.

In diesem Jahr steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Mehr als 5000 Denkmale in ganz Deutschland öffnen dabei am Sonntag, 14. September, ihre Pforten. Neben Erik Girmann mit seinem Fachwerkensemble in Ruppach-Goldhausen (wir berichteten bereits) stehen auch im Westerwaldkreis an diesem Tag die Türen gleich mehrerer Baudenkmäler offen.

Darunter ein zweites Objekt in Ruppach-Goldhausen: Der Kapellenverein lädt in die Kapelle Mariä Himmelfahrt in Goldhausen ein. Schon am Samstag, 13. September, ist das Gotteshaus von 10 Uhr bis 20 Uhr und am eigentlichen Aktionstag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag findet um 18 Uhr der Eröffnungsgottesdienst mit anschließendem Sektempfang statt. Es werden kurze Führungen in kleinen Gruppen in und um die Kapelle angeboten, bei denen man einen Einblick in die baukulturellen Gegebenheiten erhält.

i In Ruppach-Goldhausen präsentiert der Kapellenverein sein Objekt, an dem auch an den aus dem Dorf stammenden seligen Pallottinerpater Richard Henkes erinnert wird. Markus Müller

Der Kapellenverein wurde 2001 zum Erhalt des Kulturdenkmales gegründet. Seither werden die Kosten für den Unterhalt sowie baulich notwendige Maßnahmen durch die Mitglieder und Spendeneinnahmen getragen. An dem Gotteshaus wird auch an den aus dem Dorf stammenden seligen Pallottinerpater Richard Henkes erinnert.

Wie in den Vorjahren macht auch wieder das Barockschloss Hachenburg, Sitz der Hochschule der Deutschen Bundesbank, mit. Es kann von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Wie die Hochschule schreibt, erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Neben diversen Führungen, die alle 15 Minuten stattfinden, zur Geschichte des Denkmals präsentieren Studenten ihre moderne Bildungseinrichtung. Für Familien mit Kindern werden Mitmachaktivitäten wie eine Schlossrallye und eine Hüpfburg angeboten. Musikalische Darbietungen, darunter ein umherwandelndes Barockmusik-Duo und der Musikverein „Harmonie“ Elkenroth, runden das Programm ab. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

i Auch das Barockschloss in Hachenburg, Sitz der Hochschule der Deutschen Bundesbank, öffnet anlässlich des Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, seine Pforten. Röder-Moldenhauer

Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, die Bundesbank als Arbeitgeber kennenzulernen und sich am Informationsstand der Filiale Koblenz zum Thema Falschgeldprävention zu informieren. Des Weiteren wird der Bachelorstudiengang „Zentralbankwesen/Central Banking“ vorgestellt. Studieninteressierte können bereits am Samstag, 13. September, an einem Studieninformationstag von 11 bis 16 Uhr teilnehmen.

Das Familienprogramm ist im Unterschloss angesiedelt. Hier warten eine Hüpfburg, Kindertattoos, Dosenwerfen, Torwandschießen, Jenga-Turm, Schloss-/Gespensterrallye (circa 30 Minuten) und Eurolino auf die jungen Gäste. Darüber hinaus sind das Landschaftsmuseum Westerwald und das Stadtarchiv mit Ständen vertreten.

i Ebenfalls in Hachenburg macht das Beust’sche Haus beim Tag des offenen Denkmals mit. Röder-Moldenhauer

Ebenfalls in Hachenburg macht das Beust’sche Haus beim Tag des offenen Denkmals mit. Von 13 bis 16 Uhr haben Denkmalfreunde und Neugierige die Gelegenheit, einen Blick in das interessante Gebäude in der Schlegelstraße 1 mit seinem einmaligen Keller und das besondere Treppenhaus zu werfen.

Im halbstündigen Abstand führt Architekt André Kamm durch das Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dabei entdecken die Besucher die versteckten Besonderheiten des eindrucksvollen Gebäudes. Freigelegte Sichtfenster und restauratorische Befunde veranschaulichen die verschiedenen Bauphasen und den damaligen Zeitgeschmack. Einst unter Dielen und Tapeten verborgen, zeigt sich nun eine ungeahnte Pracht.

i Das Beust'sche Haus in Hachenburg ist sogar ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Röder-Moldenhauer

Unter dem Motto „Die Zukunft des Hauses gestalten“ wird zudem über den gesamten Öffnungszeitraum zum Austausch eingeladen. Bedacht werden soll, wie das von Beust’sche Haus zukünftig genutzt werden kann und soll. Zusammen mit den Besuchern sollen direkt vor Ort Ideen gesammelt und an einer Pinnwand im Eingangsbereich festgehalten werden.

Und wären es mit je zwei Objekten in Ruppach-Goldhausen und Hachenburg nicht genug, gibt es auch in Rotenhain Objekte im Doppelpack: Zum einen steht am Tag des offenen Denkmals die vor Jahren wiederaufgebaute Alte Burg den Besuchern mit einem vielfältigen Programm offen. Und zum anderen der Bahnhof Rotenhain mit seinem Museumsstellwerk.

i Die wiederaufgebaute Alte Burg bei Rotenhain öffnet ebenfalls ihre Türen. Röder-Moldenhauer

Die Alte Burg Rotenhain ist eine sogenannte Motte mit Burggraben. Die ursprüngliche Burg stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert. 1997 stießen Straßenbauarbeiter auf ihre Überreste, den Grundmauern. Auf diesen originalen Grundmauern wurde die Burg modellhaft wieder aufgebaut.

In der Alten Burg gibt es von 10 beziehungsweise 12 Uhr an Burgführungen mit Vorträgen zum Wiederaufbau, Schmiedevorführungen, Backesbrote backen (auch zum Mitnehmen), Eiswagen Mälzer & Fu von der Heimatküche, Ausschank in Odins Taverne und Flammkuchen aus dem Holzofen. Der Burg-Imkerstand macht Waffeln und Bienenstand-Führungen. Spiele für Kinder (Kegeln, Mikado, Vier gewinnt, Cornhole, Brettspiele) runden das Programm ab.

i Das mechanische Stellwerk im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Rotenhain, gelegen zwischen dem Dorf und seinem Nachbarort Stockum-Püschen, dürfte insbesondere Eisenbahnfans interessieren. Röder-Moldenhauer

Der Bahnhof Rotenhain (in der Bahnhofstraße von Stockum-Püschen gelegen) wurde erst 1968 errichtet. Im Jahr 2018 erfolgte die Freistellung von Betriebszwecken. Die Arge Mechanische Stellwerke hat den Bahnhof im letzten Betriebszustand übernommen. Der Bahnhof verfügt – neben der historischen, mechanischen Stellwerkstechnik – noch über die Original-Ausstattung der 1970er-Jahre und spiegelt so den Flair der Deutschen Bundesbahn wider. Von 9 Uhr an gibt es Führungen durch das Bahnhofsgebäude mit der Präsentation der Funktion und des Betriebsablaufes eines mechanischen Stellwerks.