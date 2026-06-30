Gewerbegebiet in Montabaur Beulköpfchen: BI unterstützt geplante Klage der NI Thorsten Ferdinand 30.06.2026, 17:00 Uhr

i Ein Flyer der Naturschutzinititiave zum geplanten Gewerbegebiet "Ober dem Beulköpfchen" hat für Empörung im Montabaurer Stadtrat gesorgt. Thorsten Ferdinand

Die Naturschutzinitiative will gegen die Ausweisung eines Gewerbegebiets in Montabaur klagen, wofür sie im Stadtrat kritisiert wurde. Nun äußert sich dazu auch die Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Natur und Wälder“.

Die Ankündigung der Naturschutzinitiative (NI), gegen die Ausweisung des Gewerbegebiets „Ober dem Beulköpfchen“ zu klagen, wurde vom Montabaurer Stadtrat scharf kritisiert. Nun stärkt die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ dem Verband den Rücken.







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